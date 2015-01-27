27 января Президент сделал ряд кадровых назначений в руководстве некоторых районов Беларуси

Новости Беларуси. Президент сегодня, 27 января, принял ряд кадровых решений. Изменения произошли в руководстве некоторых районов Беларуси. Они затронули Витебскую, Могилевскую и Минскую области. Обращаясь к новым руководителям глава государства не скрывал, что время для работы сейчас не самое простое. Обстановка в мире — экономическая и политическая — не лучшим образом сказывается на Беларуси. Но и в этих условиях не нужно забывать, что главное — это забота о людях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Бреус, СТВ:

Нынешние назначения — очередное звено в цепочке большой кадровой политики. Почти наполовину накануне нового года изменился состав Правительства. Президент анонсировал, что кадровые перестановки будут происходить в течение всего года. И вот сегодня новые управленцы назначены в некоторые районы Беларуси.

То есть разумная ротация продолжается уже на уровне местной вертикали. Претендентов на должности представляет глава президентской Администрации. Именно на Александре Косинце теперь лежит важная задача по подбору кадров. Некоторых нынешних руководителей он знает по работе в Витебской области.

Так, Дмитрий Демидов согласован на должность председателя Новополоцкого горисполкома. Александр Лукашенко дал согласие на то, чтобы Владимир Драневский стал главой Браславского райисполкома, а Сергей Егоров — Толочинского. Для них это новая ступенька в карьере. Президент не скрывает: время для работы очень непростое.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Мы до сих пор, как и многие наши соседи, да и мировые государства, не вышли из того экономического кризиса, который разразился в 2008-2009 годах, да и позже. Мы растянули этот период. Мы не бросили наше государство в омут того кризиса, хотя предлагали много: ну, окунулась вся экономика, улетела на дно, давайте и мы следом, тогда будем оттуда спокойно подниматься, как другие. Мы пошли другим путем, мы сдерживали наступление этого кризиса, всячески защищали людей, и естественно, что мы очень мягко входили в этот кризис. А теперь в связи с тем, что срок этот растянулся, нам приходится длительное время выходить из этого кризиса. Все бы было ничего, мы вроде нащупали тот путь, по которому должны были идти. Но внешние обстоятельства, в конце прошлого года особенно – обвал российского рынка, обвал российской валюты, а это половина нашего экспорта, серьезно повлияли на нашу экономику. Но я еще раз хочу подчеркнуть: нет тех преград, которые большевики не брали, как говорили раньше. Мы обязательно преодолеем эти кризисные явления.

Сегодня развернулась очень серьезная работа по диверсификации наших рынков. Вновь сформированное Правительство или серьезно обновленное в этом направлении работает. Но здесь мы ничего не сделаем без вашей работы там. Потому что все, что приносит пользу государству, счастье народу, богатство этого государства, создается там, куда вы придете завтра работать. Поэтому обстановка непростая, но не катастрофическая и даже не критическая.

С этого дня два новых заместителя у председателя Миноблисполкома. Это Виктор Сиренко — ему предстоит курировать «социалку» в области. И Олег Плавский, который отлично знает реальное производство — пришел с Лидагропроммаша. Кстати, доходы на производстве повыше будут. Пока зарплата госслужащих отстает.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Вы понимаете, что в это время если мы начнем выпячивать зарплату государственных служащих, мы получим соответствующую реакцию народа. Да, надо повышать госслужащим зарплату, но за счет оптимизации, за счет сокращения государственного аппарата, за счет минимизации тех функций, которые государственный аппарат должен осуществлять. Только этим путем. Поднимется экономика. Поверьте, никто в популизм играть не будет. Достойная зарплата будет не только у нас, но и у других людей.

С производства в аппарат попал и Андрей Зубарь. Он будет руководить Червенским районом Минской области.

Не случайно с новыми руководителями местной вертикали Александр Лукашенко встречается лично — именно они как никто близки к людям в регионах. Президент интересуется результатами проделанной работы — что толкового сделано в районах. Глава государства призывает «не ломать дров» на новых должностях, а дать шанс каждому трудовому коллективу и каждому специалисту.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Будьте очень аккуратны, вы на передовой. И потом, мы всегда в центр внимания ставили заботу о человеке. Конечно, перед президентскими выборами мы этого не скрываем. Эта работа должна быть актуализирована, должно быть акцентировано внимание именно на нуждах людей. Вы все придете в сельское хозяйство так или иначе, особенно председатели райисполкомов. Вам придется окунуться в эту сферу. Жесточайшая дисциплина. Ничем вас не удивлю, учить никого не надо: жесточайшая дисциплина, ибо вы будете по-прежнему нести на плечах эти нерадивые коллективы, колхозы, совхозы, СПК, унитарные предприятия, как мы тут их будем называть. Жесточайше: заработал - получай, не заработал - никто на плечах никого нести не будет. Тем более, что у нас осталось меньшинство таких предприятий, которые не могут работать. Я не хочу вас тут учить чему-то, вы прекрасно знаете, что надо делать на месте. Просто поймите, что ситуация вокруг - непростая. И нам любыми судьбами надо удержать страну. В противно случае мы скатимся к тому, что существует в отдельных государствах, в том числе и у наших соседей. Этого допустить нельзя.

Только назначенному руководителю Кировского района на Могилевщине — им стал Александр Бутарев — впрочем, как всем остальным, президент дал три месяца, чтобы осмотреться на новом месте. Это время, чтобы определиться, какие изменения нужны.

Александр Бутарев, председатель Кировского райисполкома:

В сложных условиях и экономического кризиса, и политической обстановки, глава государства поставил задачу особое внимание уделить предприятиям, которые сегодня работают в районе, взять на контроль жесткую экономию материальных ресурсов, работать в рамках сегодня произведенной продукции в части оплаты труда. Никакой расхлябанности не должно быть.

Сегодня же глава государства назначил Ивана Романовича первым заместителем председателя Комитета госконтроля.

Игорь Сокол будет руководить аппаратом Совета Министров.

Сразу два новых заместителя председателя в Национальном Статкомитете. Это Ирина Кангро — у нее должность первого зама и Жанна Василевская.

Директором Национального центра правовой информации назначен Евгений Коваленко.

Обновился и состав заместителей в некоторых министерствах.