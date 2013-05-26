На встрече глав государств и правительств ЕС обсудили тему уклонения от уплаты налогов с помощью офшоров

Новости США. На неделе мировые СМИ посвятили не один материал громкому делу о махинациях с налогами крупнейшей американской корпорации. Также эта тема была основной и на саммите ЕС в Бельгии. Причем в обоих случаях речь шла о колоссальных суммах и несравненно малых усилиях западных политиков по их возвращению в бюджеты, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«В мире есть только две неизбежные вещи – смерть и налоги», утверждал один из самых известных политиков США всех времен Бенджамин Франклин. В наше время, уже довольно долго балансируя на грани финансовой смерти — то есть, банкротства, другие американские политики столкнулись, однако, с тем, что кое-кто сделал налоги гораздо менее неизбежными, чем казалось ранее и Франклину. Самую дорогую компанию мира на неделе заподозрили в том, что она пронесла мимо кассы, ну, в смысле не заплатила налогов, на сумму более сорока миллиардов долларов за четыре года. То есть стала не только самой дорогой, но и самой успешной компанией... мошенников, или попросту бандой.

Карл Левин, сенатор от Демократической партии (США):

Эта компания — часть американской истории успеха. Ее продукция известна всему миру и даже у меня есть ее продукция. Разработчики этой компании известны своими изобретениями. А вот что ранее было не слишком известно, так это изобретательность юристов этой компании в части создания схем по уходу от уплаты налогов с помощью оффшоров.

Столь грозное заявление главы грозной комиссии, грозно расследующей махинации фирмы, казалось бы должно было бы напугать всех виновных сразу. Однако, вызванное для разбирательства руководство высокотехнологического гиганта с высоко поднятой головой все обвинения попросту отвергло. Это же сделала и Ирландия, страна-офшор, с помощью которой деньги американской компании от американских налоговиков, как через сито в прибрежный песок, и утекли.

Имон Гилмор, вице-премьер Ирландии:

Да, проблема есть. Но это не проблема ирландской налоговой системы. И искать решение надо в той, другой, [американской] налоговой системе. Которая и допустила существование проблемы. А что касается Ирландии, то мы подписали 69 очень серьезных соглашений с разными странами касательно налогов и... придерживаемся их всех.

И вот если бы на этом история и закончилась, то трансокеанская перепалка просто канула бы в историю, как в океан, и осталась бы в ней шуткой для посвященных. Но на этой же неделе, эту же проблему, то есть уклонение от уплаты налогов с помощью офшоров, подняли и на встрече глав государств и правительств ЕС. Дело в том, что и от этих политиков, вернее из бюджетов их находящихся в системных кризисах государств, деньги тоже утекали. Вот только только для Единой Европы офшоры стали вопросом ребром. Ребром монеты в один триллион евро. Ежегодно.

Жозе Мануэл Баррозу, председатель Европейской комиссии, в интервью:

Позвольте поставить эту цифру в некую перспективу, и вот что мы получим: один триллион евро почти удваивает общий бюджетный дефицит всех стран-членов ЕС.

А потому на саммите и особенно перед камерами чиновники один за другим, и один раньше другого, говорили о необходимости борьбы с этим общим злом до последней капли... единого на всех золотого потока.

Ангела Меркель, канцлер ФРГ:

Очень важно, если мы хотим призвать простых граждан платить налоги, решительно выступить против различных сложных схем и уловок.

Франсуа Олланд, президент Франции:

Перед тем как наращивать базу налогообложения, мы должны взять налоги с тех, кто от них сейчас прячется.

И четырехчасовая встреча, как очень хотелось бы показать некоторым, вроде бы принесла плоды. Было достигнуто некое «политическое соглашение», и вопрос, кажется, можно считать решенным и пора начинать считать налоговые поступления, которые со дня на день хлынут на европейские державы. Вот только одно НО. Эксперты убеждены: спасительный потоп слегка откладывается. Ведь то, о чем участники саммита перед камерами не говорили даже и, тем более, про себя, эксперты не раз говорили вслух. А именно: офшоры и иные способы уклонения от уплаты налогов отнюдь не только глобальная беда современности, но и... часть современной глобальной финансовой системы.

Из заметки международной организации Oxfam:

Налоги на скрытые в офшорах состояния могли бы положить конец бедности во всем мире дважды.

Две трети от спрятанных в «налоговых убежищах» доходов состоятельных граждан (более 12 триллионов долларов) находятся в юрисдикции [стран] Евросоюза, в частности в Люксембурге, Андорре и на Мальте. Треть суммы мирового «офшорного богатства базируется на территориях, которые находятся под юрисдикцией Великобритании.

А значит, без самых серьезных изменений всей системы борьба с частными проявлениями налогового уклонизма возможной не представляется никому вовсе. Собственно на этом и построили свою защиту представители той самой — самой дорогой — американской компании. Они заявили, что готовы платить и даже уже платят налоги, не собираясь нарушать законов США. Вот только налоговые законы США, когда речь идет о крупных игроках, слишком щедро позволяют им... нарушения допускать. Также и в Единой Европе с офшором Кипром и офшором Ирландией, с чиновниками-махинаторами во Франции и банкирами-игроками в Великобритании.