Александр Лукашенко поздравил грузинский народ с Днём Независимости

Новости Беларуси. Грузия отмечает День Независимости. По всей стране проходят праздничные мероприятия, а в столице страны Тбилиси состоялся праздничный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С праздником президента Грузии и весь грузинский народ поздравил глава белорусского государства. Александр Лукашенко отметил, что Беларусь высоко ценит достигнутый уровень взаимодействия между странами, и выразил уверенность, что сотрудничество Беларуси и Грузии будет и далее расширяться.

Дипломатическим отношениям Грузии и Беларуси около 20 лет. Взаимный товарооборот по итогам прошлого года составил свыше 70 миллионов долларов. На белорусском рынке пользуются спросом цитрусовые, орехи, вина, минеральная вода и безалкогольные напитки. А в Грузии завоевали популярность белорусские молочные продукты и техника.