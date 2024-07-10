В минском Дворце культуры подвели итоги 30 лет президентства

Дата, вошедшая в историю. Сегодня, 10 июля, Республика Беларусь отмечает 30-летие института президентства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В этот день в 1994 году белорусы сделали свой, и как оказалось, правильный выбор. Более 80 % избирателей во втором туре выборов главы государства отдали голоса за Александра Лукашенко. О том, как Беларусь преобразилась за это время, говорили на форуме в минском Дворце культуры. Тогда, три десятилетия назад, молодому лидеру пришлось отводить страну от пропасти.

Свою политическую деятельность Александр Лукашенко сразу начал с четких и выверенных решений. Подробно на мероприятии остановились на развитии столицы. За эти годы построили 16 миллионов квадратных метров жилья. Ими обеспечены многодетные семьи, незащищенные категории населения. Розничный товарооборот Минска вырос в 20 раз. Особое внимание участники дискуссии уделили изменениям в социальной сфере.

Олег Руммо, директор Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии, академик НАН Беларуси:

Сегодня в нашей стране выполняются все операции, лечатся все болезни и более того, белорусское здравоохранение, на ряду еще с некоторыми отраслями нашей жизни, стало своеобразным брендом нашей страны. В частности, белорусская трансплантология. Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Если говорить про разбойные нападения, именно на улице, то они сократились более чем в 25 раз. Раньше люди боялись выйти в головном уборе, в какой-то дорогой одежде на улицу, потому что совершалось разбойное нападение. И если говорить об угонах, то в сто раз уменьшилось количество угона.