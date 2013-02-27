На прощальную аудиенцию Папы Римского Бенедикта XVI пришло более 200 тысяч человек

Новости Италии. Мир сегодня стал свидетелем события, которого не случалось уже 600 лет. Папа Римский Бенедикт 16, принявший решение об уходе, сегодня провел последнюю аудиенцию. Он обратился к верующим на площади Святого Петра.

Бенедикт XVI, Папа Римский:

В эти последние месяцы чувствовал я, что силы мои покидают меня. И обращался я в молитвах, чтобы наставили меня на принятие решения, не для моего блага, но для блага Церкви. И решение мое было принято с полным пониманием всей тяжести последствий его. Но любовь к Церкви - это, помимо другого, еще и смелость в принятии трудных решений, принятых с мыслью о благе Ее, а не о своем.

Этих проникновенных слов от обычно очень сдержанного Бенедикта 16, предвиденных, но по-прежнему неожиданных, непростых, но необходимых, вот уже несколько недель, в том числе и сегодня, на площади Святого Петра, ждали даже не тысячи. Тысячи миллионов. Верующие, католики, Мир - ждали от Папы Римского его итоговой речи Миру. Послания, которое бы окончательно, нет, не перевернуло необычайно редкую страницу в истории одной из крупнейших мировых религий — но открыло новую страницу. В ней и для Нее.

Джордж Энтони Сами, архиепископ Индии:

Мне грустно сегодня, ведь я прощаюсь с Папой, но... я очень уважаю его мудрое решение. И хоть мы расстаемся, но остаемся с ним в его молитвах о Церкви. И он остается в наших молитвах, и ему адресована сегодня наша благодарность.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы очень много говорили, обсуждали многие проблемы, мы обсудили те вопросы, которые были намечены заранее, но много говорили о взаимоотношении религии. Мы обсуждали взаимоотношения нашей православной церкви с католической церковью. Я видел его заинтересованность.

Последней просьбой Бенедикта 16 стала просьба ко всем прихожанам о молитве. Молитве за тех, кто будет выбирать и выберет нового Папу. Тем самым, своим прощанием уходящий Папа просил молиться за наступающий день.

Бенедикт XVI, Папа Римский:

Я прошу вас помнить меня пред ликом Его в молитвах. И молится за кардиналов, которым предстоит избрать нового наместника Святого Петра.

Сюда пришло более 200 тысяч человек. Они приветствовали слова понтифика аплодисментами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После отречения от престола, которое назначено на 28 февраля, Бенедикт XVI станет почетным понтификом римско-католической церкви, а называть его можно будет «ваше святейшество». После отречения в Ватикане будет объявлен режим «вакантного престола». Выборы нового папы, как ожидается, пройдут до конца марта 2013 года.

Бенедикт XVI возглавил Римско-католическую церковь в 2005 году. Он стал 265 Папой Римским и самым старшим по возрасту на момент избрания.