Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направил обращение Бенедикту XVI со словами уважения и признательности.

«В Беларуси с пониманием и чувством сожаления восприняли Ваше решение о снятии с себя полномочий преемника Святого Петра. За годы Вашего служения со всей полнотой раскрылся смысл миссии Понтифика... С большим удовлетворением я вспоминаю встречу с Вами в Ватикане. Ваша открытая позиция и внимание к нашей стране, содействие развитию отношений между Апостольским Престолом и Беларусью снискали Вам уважение и признательность белорусских граждан», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил Бенедикту XVI слова искренней благодарности, пожелания крепкого здоровья, оптимизма и божьей помощи на многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.