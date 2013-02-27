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Александр Лукашенко направил обращение Бенедикту XVI со словами уважения и признательности

27 февраля 2013 14:04
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Новости Беларуси. Президент Александр Лукашенко направил обращение Бенедикту XVI со словами уважения и признательности.

«В Беларуси с пониманием и чувством сожаления восприняли Ваше решение о снятии с себя полномочий преемника Святого Петра. За годы Вашего служения со всей полнотой раскрылся смысл миссии Понтифика... С большим удовлетворением я вспоминаю встречу с Вами в Ватикане. Ваша открытая позиция и внимание к нашей стране, содействие развитию отношений между Апостольским Престолом и Беларусью снискали Вам уважение и признательность белорусских граждан», – отметил глава государства.

Александр Лукашенко выразил Бенедикту XVI слова искренней благодарности, пожелания крепкого здоровья, оптимизма и божьей помощи на многие годы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Папа Римский

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