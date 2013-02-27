Цена за квадратный метр для нуждающихся в улучшении жилищных условий в 2013 году не будет превышать среднюю зарплату по стране

Новости Беларуси. Цена за квадратный метр для нуждающихся в улучшении жилищных условий в текущем году не будет превышать среднюю зарплату по стране. Об этом сообщил 27 февраля журналистам заместитель премьер-министра Анатолий Калинин.

Предполагается, что жилье по госзаказу будут строить только УКСы либо госорганизации. Как отметили в Правительстве, контракты на долевое строительство будут заключаться на условиях неизменной цены и жестких сроков. Сейчас готовится соответствующий проект указа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Эту столичную многоэтажку начали строить 4 года назад. Обещали сдать в 2010. С тех пор сроки переносили 6 раз. Дольщики уже собрали настоящий архив писем с обращениями. Но дело не сдвинулось с мертвой точки, причем внятных объяснений сам застройщик пока так и не дал. Тем временем цена за метры неуклонно растет.

Сегодня в правительстве журналистам рассказали, как в будущем намерены защитить дольщиков от таких проблем. Уже готовят проект указа.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В новом Указе прописано, что это будет обязательно иметь форму договора, в котором прописаны четкие взаимоотношения сторон.

Прописываем подходы, сейчас мы обсуждаем этот вопрос, чтобы была неизменная контрактная цена. Могли только продлить срок к тому регламенту, который предусмотрен в договоре, один раз не более чем на шесть лет. За нормативным сроком он застраивает за собственные средства, не привлекая дольщиков к этим проблемным вопросам.

Ввести в строй 6,5 миллионов квадратных метров жилья. Почти треть - с господдержкой. При этом цена 1 квадратного метра в этом году не должна превышать уровня средней зарплаты по стране. Намерены значительно сократить списки очередников. Как реализуют это на практике, сегодня так же рассказали в правительстве. Первые шаги уже сделаны. Снижены ставки по кредитам.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Более чем приемлемые условия. Все нуждающиеся будут кредитоваться в городской черте это 16%, в сельских территориях это 14%, в многодетных - под 12%. Это дает дополнительный инструмент к тому, что мы имеем сейчас в рамках 13 Указа. Если не хватает у кого-то средств и надо привлекать кредит уже не под 30%, а всего лишь на этих последних цифрах, которые я обозначил.

А вот по назначению ли используется льготное жилье? Сегодня прорабатывают механизм контроля за такими квартирами.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Если они построили с господдержкой и сдают внаем и имеют вторичное жилье, конечно, они должны платить либо налоги, либо возвратить те льготные кредиты. Но это пока вопрос до конца не решен.

В центре внимания сегодня были и жировки. Готовится проект указа о введении единых тарифов на услуги ЖКХ не зависимо, арендное это жилье, собственное, частный дом или квартира. В документе пропишут перечень обязательных услуг в рамках социальных стандартов.

Анатолий Калинин, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

Услуги консьержки, техническое обслуживание запирающих устройств, замена ковриков, выгул собак и так далее. Это дополнительно опции. В среднем получается дополнительно опции в товариществах собственников составляют к коммунальным стандартным услугам от 86 тысяч до 250 тысяч, представляете? Но не надо же сравнивать товарищества собственников коммунальные услуги и опции к общему показателю или температуре по коммунальным услугам.

К реализации планов уже приступили. Так, в январе ввели полмиллиона квадратных метров жилья. Под особым контролем и долгострои: теперь за каждым из них закреплен конкретный чиновник.