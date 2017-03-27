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На Мозырский НПЗ доставлена первая партия иранской нефти

27 марта 2017 16:42
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Новости Беларуси. Первая партия иранской нефти прибыла в Беларусь. Она была доставлена на Мозыркский НПЗ  по железной дороге из одесского порта Южный.

Объем  партии - около 80 тысяч тонн.

Напомню, сделка между Ираном и Белорусской нефтяной компанией была заключена в середине февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Мозырский НПЗ доставлена первая партия иранской нефти -1

Валерий Полховский, финансовый аналитик:
Поставки из Российской Федерации сократились примерно на 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

Безусловно, белорусская нефтепереработка недозагружает свои производственные мощности.

Иран придерживается очень такой экспансийской политики: на рынке нефти пытается получать контракты любыми возможностями, порой предоставляет даже агрессивные скидки.

Можно попробовать реализовать плотные проекты и посомтреть, что выйдет по себе стоимости.

 

 

 

# Фотофакт # Нефть в Беларуси # Валерий Полховский

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