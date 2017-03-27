На Мозырский НПЗ доставлена первая партия иранской нефти

Новости Беларуси. Первая партия иранской нефти прибыла в Беларусь. Она была доставлена на Мозыркский НПЗ по железной дороге из одесского порта Южный.

Объем партии - около 80 тысяч тонн.

Напомню, сделка между Ираном и Белорусской нефтяной компанией была заключена в середине февраля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.