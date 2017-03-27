Игорь Шуневич о единой системе видеомониторинга: «Такая система достаточно уместна и необходима в любом цивилизованном государстве»

Новости Беларуси. В Беларуси создадут систему мониторинга общественной безопасности. Решение принято по итогам совещания у Главы государства.

В настоящее время в стране работают многие элементы системы,

существует и разрозненная сеть видеонаблюдения, которая подчинена разным ведомствам и организациям.

Это несколько затрудняет контроль и снижает оперативность при розыске преступников.

Единая же база позволит значительно автоматизировать процесс

и повысить уровень правопорядка. Евгений Горин с подробностями.

Аварию на площади Победы в режиме реального времени видит дежурный, находящийся за несколько километров от происшествия. Одна из 4 тысяч столичных камер распознает ДТП и мгновенно выводит картину на главный экран.

Экипаж ГАИ уже в пути.

А видео на сервере потом поможет пролить свет на все обстоятельства случившегося.

Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:

Приведу пример самый резонансный. В конце 2016 года разбойное нападение в Первомайском районе в ночное время на кассира универсама.

Идентифицировать или установить этого преступника помогла именно установленная система видеонаблюдения в этом магазине.

В течение нескольких дней лицо было установлено и задержано.

Только за два месяца этого года столичная система видеонаблюдения помогла раскрыть более шестидесяти преступлений. Мониторинг через объектив просто необходим в местах большого скопления людей. В этом торговом центре на экран можно вывести картинку с сотни камер.