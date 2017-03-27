Игорь Шуневич о единой системе видеомониторинга: «Такая система достаточно уместна и необходима в любом цивилизованном государстве»

Новости Беларуси. В Беларуси создадут систему мониторинга общественной безопасности. Решение принято по итогам совещания у Главы государства.
В настоящее время в стране работают многие элементы системы,
существует и разрозненная сеть видеонаблюдения, которая подчинена разным ведомствам и организациям.
Это несколько затрудняет контроль и снижает оперативность при розыске преступников.
Единая же база позволит значительно автоматизировать процесс
и повысить уровень правопорядка. Евгений Горин с подробностями.
Аварию на площади Победы в режиме реального времени видит дежурный, находящийся за несколько километров от происшествия. Одна из 4 тысяч столичных камер распознает ДТП и мгновенно выводит картину на главный экран.
Экипаж ГАИ уже в пути.
А видео на сервере потом поможет пролить свет на все обстоятельства случившегося.
Александр Купченя, начальник управления охраны правопорядка и профилактики ГУВД Мингорисполкома:
Приведу пример самый резонансный. В конце 2016 года разбойное нападение в Первомайском районе в ночное время на кассира универсама.
Идентифицировать или установить этого преступника помогла именно установленная система видеонаблюдения в этом магазине.
В течение нескольких дней лицо было установлено и задержано.
Только за два месяца этого года столичная система видеонаблюдения помогла раскрыть более шестидесяти преступлений. Мониторинг через объектив просто необходим в местах большого скопления людей. В этом торговом центре на экран можно вывести картинку с сотни камер.
Дмитрий Николайчук, начальник отдела охраны торгового центра:
В неделю удается пресечь крупных хищений 2-3, что касается мелких правонарушений на торговом зале – это поедание продукции неоплаченной, на паркинге, например, это распитие алкогольных напитков, поедание, примерно в неделю удается пресекать – 5-6 случаев.
От Нью-Йорка до Пекина система видеомониторинга – неотъемлемая часть общественной безопасности. В Лондоне около 600 тысяч камер наблюдения. В среднем прохожий попадает в поле зрения всевидящего ока 300 раз в день. Мир, безопасность, сегодня все становятся все более технологичными.
Евгений Горин, СТВ:
Главная функция видеонаблюдения – обеспечение безопасности.
Именно поэтому такие системы с успехом используют везде –
от гостиниц и магазинов до частных квартир.
Проект, который объединит в Беларуси имеющиеся системы видеомониторинга – на столе у Президента. Прежде чем принять решение, документ детально обсуждается.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Очевидно, что и у нас внедрение автоматизированных процессов обнаружения различных событий, несущих угрозу, анализа поступающей информации, позволили значительно повысить уровень правопорядка.
Кроме того, это даст возможность высвободить значительное количество работников и ресурсов,
занятых в соответствующих сферах. То есть оптимизировать структуры конкретных государственных органов, чем мы, кстати, в настоящее время активно занимаемся.
У нас уже есть действующая система видеонаблюдения,
есть телекоммуникационные сети, есть соответствующее оборудование. Встает вопрос, чего в этой системе не хватает, какие дополнительные возможности мы получим с вводом в строй новой системы. Игорь Анатольевич, вам слово.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Уважаемый товарищ Президент, уважаемые коллеги. Исполняя поручения нашего Президента,
в Министерстве внутренних дел разработали указ о республиканской системе мониторинга общественной безопасности,
который в настоящее время согалсован со всеми заинтересованными органами.
Сверху видеокамере видно все. От сохранности машин на парковках до элементов одежды разыскиваемого милицией преступника.
Объектив заметит оставленную даже сумку или потерявшего сознание человека.
Скорая приедет быстрее, если рядом никого не оказалось. Система видеомониторинга – это глаза города. Многие преступления она предотвращает. Или помогает раскрыть по горячим следам.
Игорь Шуневич, министр внутренних дел Республики Беларусь:
Глава государства принял наше предложение о том, что такая система достаточно уместна. И необходима в любом цивилизованном государстве. Мы по сути велосипед не изобретаем.
Поскольку все развитие страны реализовали эти проекты в той или иной форме.
И поручил дополнительно проработать ряд аспектов, связанных с практической реализацией этого проекта. В первую очередь, это вопросы, связанные с выбором оператора, который будет генерировать все эти идеи и осуществлять практическую реализацию, начиная от покупки железа, заканчивая эксплуатацией.
После того как документ доработают, он снова окажется на столе у главы государства. Уже в 2017 году около 4 тысяч объектов в Беларуси могут быть оснащены системами мониторинга.
Видеокамеры рассматривают нас на вокзалах, в банках, метро.
Даже из проносящихся мимо машин, где есть видеорегистраторы. Но интерес представляют только правонарушения. Законопослушные гражданине не становятся главными героями всевидящего ока. А вот число преступлений в общественных местах снижается, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.