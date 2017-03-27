В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве

Новости Беларуси. Партнерство, подкрепленное экономикай. Соглашение о межрегиональном партнерстве подписала руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин.
Дружественная встреча прошла в Несвижском дворце.
Делегацию из Поднебесной, в первую очередь, интересуют перспективы налаживания экономических взаимоотношений и культурного обмена.
Лю Гуйпин, вице-губернатор города Чунцин Китайской Народной Республики:
Я думаю мы установили хорошие экономические, торговые и культурные отношения.
Сегодня мы официально оформили братские отношения.
Кроме подписания договора, хочу ещё подкрепить наше сотрудничество в торговой, экономической, логистической, культурной и гуманитарной сферах. Я уверен, что благодаря совместным усилиям,
наше сотрудничество будет развиваться очень быстро и плодотворно.
Олег Плавский, заместитель председателя Миноблиспокома:
Опыт привлечения инвесторов, опыт строительства собственных заводов – он нам интересен. Мы понимаем также, что город, который занимается импортом, закупками – продовольствие, поэтому как один из возможных перспективных рынков,
надо рассматривать сотрудничество в этом направлении.
Между Минской областью и городом Чунцин с 2002 года действует соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.
В новом документе делается акцент на развитие промышленной сфере,
которая занимает ведущее место в экономике столичного региона и китайского города Чунцин. В прошлом году товарооборот Минской области и Китая составил более 830 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.