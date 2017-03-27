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В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве

27 марта 2017 14:30
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Новости Беларуси. Партнерство, подкрепленное экономикай. Соглашение о межрегиональном партнерстве подписала руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин.

Дружественная встреча прошла в Несвижском дворце.

Делегацию из Поднебесной, в первую очередь, интересуют перспективы налаживания экономических взаимоотношений и культурного обмена.

В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве-1

Лю Гуйпин, вице-губернатор города Чунцин Китайской Народной Республики:
Я думаю мы установили хорошие экономические, торговые и культурные отношения.

Сегодня мы официально оформили братские отношения.

Кроме подписания договора, хочу ещё подкрепить наше сотрудничество в торговой, экономической, логистической, культурной и гуманитарной сферах. Я уверен, что благодаря совместным усилиям,

наше сотрудничество будет развиваться очень быстро и плодотворно.

Олег Плавский, заместитель председателя Миноблиспокома:
Опыт привлечения инвесторов, опыт строительства собственных заводов – он нам интересен. Мы понимаем также, что город, который занимается импортом, закупками – продовольствие, поэтому как один из возможных перспективных рынков,

надо рассматривать сотрудничество в этом направлении.

Между Минской областью и городом Чунцин с 2002 года действует соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

В новом документе делается акцент на развитие промышленной сфере,

которая занимает ведущее место в экономике столичного региона и китайского города Чунцин. В прошлом году товарооборот Минской области и Китая составил более 830 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

# Беларусь-Китай # Олег Плавский

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