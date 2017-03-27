В Несвиже руководство Миноблисполкома и Китайского города Чунцин подписали соглашение о межрегиональном партнерстве

Делегацию из Поднебесной, в первую очередь, интересуют перспективы налаживания экономических взаимоотношений и культурного обмена.

Лю Гуйпин, вице-губернатор города Чунцин Китайской Народной Республики: Я думаю мы установили хорошие экономические, торговые и культурные отношения.

Сегодня мы официально оформили братские отношения.

Кроме подписания договора, хочу ещё подкрепить наше сотрудничество в торговой, экономической, логистической, культурной и гуманитарной сферах. Я уверен, что благодаря совместным усилиям,

наше сотрудничество будет развиваться очень быстро и плодотворно.

Олег Плавский, заместитель председателя Миноблиспокома:

Опыт привлечения инвесторов, опыт строительства собственных заводов – он нам интересен. Мы понимаем также, что город, который занимается импортом, закупками – продовольствие, поэтому как один из возможных перспективных рынков,

надо рассматривать сотрудничество в этом направлении.

Между Минской областью и городом Чунцин с 2002 года действует соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной областях.

В новом документе делается акцент на развитие промышленной сфере,

которая занимает ведущее место в экономике столичного региона и китайского города Чунцин. В прошлом году товарооборот Минской области и Китая составил более 830 миллионов долларов, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.