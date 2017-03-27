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На IV форуме регионов будет представлен ряд проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске

27 марта 2017 16:35
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Новости Беларуси. О подготовке к четвертому форуму регионов Беларуси и России говорили сегодня в Санкт-Петербурге. Как ожидается, он пройдет в июне в Москве.

Тема будущей встречи – высокие технологии и инновации.

Детали предстоящего форума глава верхней палаты белорусского парламента Михаил Мясникович обсудил со своей российской коллегой Валентиной Матвиенко и мэром Санкт-Петербурга Георгием Полтавченко.

К слову на форуме представят ряд совместных проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске,

а также проекты в области информационных технологий, радиоэлектроники и фармацевтики.

Сегодня же в северной российской столице говорили о парламентском сотрудничестве в масштабах СНГ. По мнению белорусского спикера, здесь есть над чем поработать.

На IV форуме регионов будет представлен ряд проектов, среди которых строительство «симметричных» кварталов в Санкт-Петербурге и Минске-1

Михаил Мясникович, председатель Совета Республики Национального Собрания Республики Беларусь:
Все-таки национальные парламенты могли быть более дисциплинированными, и придерживаться, может быть, не столько буквы, сколько духа самого модельного закона.

И вот тогда многие проблемы могли быть более успешно решаемыми.

Кроме того, в Санкт-Петербурге Михаил Мясникович встретился с председателем ПАСЕ Педро Аграмунтом.

Отмечена позитивная динамика диалога Беларуси с Советом Европы

и его Парламентской ассамблеей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Михаил Мясникович # Фотофакт # Строительство

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