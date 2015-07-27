Александр Лукашенко запретил форсировать сроки строительства АЭС

Новости Беларуси. Самая современная и одна из самых безопасных в мире. Все это — о белорусской АЭС. Тему подготовки кадров для ядерной энергетики и предоставления специалистам жилья вели 27 июля во время доклада у президента. Станция — это знаковый инвест-проект и даже точка роста для всей страны. По плану первый энергоблок запустят в 2018-м году. И, как отметил Александр Лукашенко, форсировать сроки строительства ни в коем случае нельзя.

Разработана МИФИ, сертифицирована МАГАТЭ. Эта компьютерная программа моделирует работу реактора. Сегодня пройти подобный «практический курс» могут студенты Белгосуниверситета. Четверокурсник Алексей из их числа. Говорит, ноу-хау уже оценил. Тем более родной вуз программу испробовал одним из первых. Съёмочной группе СТВ будущий физик-ядерщик признаётся: о выборе профессии ничуть не жалеет. О таком будущем мечтал без преувеличения всю жизнь.

Алексей Загороднюк, студент физического факультета Белорусского государственного университета:

Я с детства любил документальные фильмы, как развивалась энергетика в СССР. На меня повлиял очень мой преподаватель. До этого я обучался в радиотехническом колледже, там был хороший профессор в области физики.

Уже 17 человек из БГУ место работы нашли по специальности на белорусской АЭС. Всего же за 7 лет существования госпрограммы по подготовке кадров для ядерной энергетики выпускниками 4 вузов стали как минимум полтысячи человек. Ещё 800 обучается сейчас. Из года в год растёт и конкурс. Специальность перспективная. Да и практику можно пройти мировую.

Алексей Толстик, проректор по учебной работе Белорусского государственного университета:

Это и Калининская АЭС, и Огненск, и МИФИ, и дальнее зарубежье. Наши студенты выезжают в Финляндию, Францию, Словакию, Болгарию.

Белорусский государственный, национальный технический, информатики и радиоэлектроники и университет имени Сахарова — именно здесь готовят кадры для атомной отрасли. Причём кадров высококвалифицированных. Ведь белорусская АЭС — инвестиционный проект знаковый и в прямом смысле точка роста для всей страны. О будущем грандиозного проекта говорили сегодня, 27 июля, у президента. К разговору приглашены заместитель премьер-министра и руководители профильных ведомств: энергетики и образования.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Сегодня это отработанная станция, это хороший образец, лучшая в мире станция строится. И Россия хочет на примере этой станции показать вместе с нами, какие должны быть атомные станции в будущем. Но тем не менее форсировать сроки ни в коем случае нельзя. Надо все делать качественно и достойно. Вот с этим качеством и достоинством мы можем сдать атомную станцию, первый энергоблок, может быть, и в начале 2018 года.

Гродненская область, 18 километров от города Островец. Пока здесь полным ходом идёт строительство. Работы на станции ведут в основном белорусы и россияне. Как раз таким будет и состав будущих специалистов. Зелёный свет для работы на белорусской АЭС дали ещё разве что украинцам и литовцам. Но всё-таки свои кадры — приоритет. Вот только при подготовке ориентироваться нужно на российский опыт, — отмечает президент. Да и обучать аспирантов и магистрантов тоже пока нужно в соседней стране.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

там будут работать в основном белорусы, наши люди, за исключением ключевых специалистов, которых мы намерены приглашать. Мы и приглашаем во время строительства, в период строительства из-за рубежа, в основном из России, поскольку это образец российской станции. Поэтому при подготовке белорусов мы должны ориентироваться на российский опыт (это очень хороший передовой опыт в мире) и на подготовку специалистов тоже. То есть обучение надо строить, исходя из опыта России, но делать это более качественно и ответственно. Насколько я знаю, наши вузы ведут подготовку специалистов, но аспирантов, магистров мы готовить не можем, потому что нужны кадры, я так понимаю, высокой квалификации. У нас пока таких людей или нет, или единицы. Поэтому мы, используя российский опыт работы на атомной станции российского образца, должны все-таки ориентироваться на подготовку кадров высокой специальности там, в Российской Федерации. Лишних людей мы там готовить не будем, потому что это тоже мероприятие недешевое. Но это процесс переговоров.

По планам первый энергоблок ввести должны в 2018-м, второй — двумя годами позже. Для специалистов в белорусским «городе атомщиков» создадут все условия. К примеру, до конца года под Островцом должен появиться учебно-тренировочный центр. С полномасштабным тренажёром. Пока же ездить приходиться за мировым опытом. Как на практику, так и на стажировки.

Михаил Журавков, министр образования Республики Беларусь:

Проходят практику наиболее подготовленные и одаренные студенты и в учебных центрах Швейцарии, Франции, Финляндии. Поэтому знания, которые получают студенты после окончания наших университетов, очень высокие. Многие студенты желают продолжить свое обучение на уровне магистратуры и аспирантуры. Каждый из четырех университетов, который готовит специалистов в области атомной энергетики, имеет долговременные договора с российскими университетами, где студенты проходят практику, они знают друг друга.

2 тысячи 200 сотрудников, около семи сотен специалистов сопутствующих служб… Для такого штата и инфраструктуру подготовят, и многоквартирные дома построят. 3 микрорайона, к 2017-му году почти 350 тысяч квадратных метров жилья, новые школы и детские сады, объекты торговли. По прогнозам, даже число жителей Островца вырастет в четыре раза: с 11 до 45 тысяч. Всё это будущее «города атомщиков».

Владимир Потупчик, министр энергетики Республики Беларусь:

На сегодняшний день мы уже ввели 108 тысяч квадратных метров, что позволяет нам решить вопрос по размещению как специалистов атомной станции в арендном жилье, так и персонал, который занят на строительстве этого важнейшего объекта. Кроме всего прочего, мы параллельно решает вопросы по строительству объектов социальной сферы: школы, детские сады, в этом году вводится молодежный центр.

А ведь достойные бытовые и социальные условия, предоставление жилья — это в первую очередь ключ к решению вопроса о закрепляемости кадров.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Никакого выпячивания быть не должно. Там зарплата будет приличная у работяг, среднего звена и высшего звена. Очень приличная будет зарплата. Как везде в мире такие специалисты оплачиваются высоко. Поэтому надо ориентироваться на то, что какие-то средства они в состоянии платить за жилье. Допустим, арендное жилье. Мы говорим, это передовое, мы этим занимаемся. Почему бы и нет. Разные варианты могут быть, но давайте их обсудим, не отрываясь от реальной действительности, потому что меня настораживает, что и Владимир Ильич, и вы тоже готовы тут оторваться от всего, что есть в стране, и раздать бесплатно квартиры. Вот этого быть не должно будь то через два, три или 10 лет. Надо людям говорить, что они придут на очень перспективное место работы с хорошей зарплатой, и мы будем поддерживать в этом плане их. Но надо нести и социальную нагрузку, и социальную ответственность. Это тоже не надо забывать.

Объект поколения «3+» — самая современная станция и одна из самых безопасных в мире. Сегодня высокую оценку строящейся белорусской АЭС дают и европейские эксперты. По такому проекту свои станции хотят возвести в Финляндии, Венгрии и Вьетнаме. Но это пока в планах. Тем временем в белорусском Островце не отстают от графика. Следующий этап — поставка корпуса реактора для первого энергоблока. Появиться он здесь должен уже в ноябре. Кстати, посетить белорусскую АЭС планирует и глава государства, чтобы уже на месте поговорить и со специалистами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.