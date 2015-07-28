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Выборы Президента Беларуси-2015: Центризбирком аккредитовал семь наблюдателей

28 июля 2015 07:02
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Новости Беларуси. Центризбирком Беларуси уже аккредитовал семь наблюдателей. Накануне этот список пополнили представители Коммунистической и Либерально-демократической партий.

Согласно Избирательному кодексу, выдвигать своих наблюдателей для аккредитации при ЦИК могут все официально зарегистрированные в нашей стране партии и общественные объединения.

В свою очередь, инициативные группы продолжают сбор подписей в поддержку 8 потенциальных кандидатов в Президенты. Каждому из них до 21 августа их необходимо набрать минимум 100 тысяч. И, как сообщила председатель Центризбиркома Лидия Ермошина, пока не поступило ни одной обоснованной жалобы.

Регистрацию кандидатов ЦИК проведет с 6 по 15 сентября. После этого уже официальные кандидаты на главный пост в стране перейдут к следующему этапу избирательной кампании – агитации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сами выборы Президента Беларуси состоятся 11 октября.

 

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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