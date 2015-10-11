На избирательных участках Беларуси - многолюдно. 36% граждан Республики Беларусь уже проголосовали

Народ Беларуси выбирает Президента. Сегодня в стране — основной день голосования. На высокий государственный пост претендуют 4 кандидата. Право решать — каким будет будущее страны — у 7 миллионов избирателей. И 36% из них уже сделали свой выбор – досрочно. Многолюдно на избирательных участках и в эти минуты. Вот уже ровно час как они открыты по всей стране.

Свой выбор сегодня делают учителя и врачи, строители, служащие и рабочие. Одним словом, все те, кому не безразлично будущее своей страны. В их числе и бойцы 103-й отдельной гвардейской мобильной бригады. Они голосуют за легендарное прошлое и достойное будущее. Всего на этом участке в Витебске проголосовало свыше тысячи солдат-срочников.

Освещают президентские выборы в Беларуси около тысячи журналистов. В их числе и - СТВ. Получать и выдавать в эфир информацию о ходе голосования мы планируем фактически круглосуточно. Сразу две выездные студии СТВ работают сегодня. Одна из них – в Центризибиркоме, где уже сейчас находится наш корреспондент Анастасия Иванникова. Мы будем ждать от нее новые подробности о том, как голосует страна уже в 10.30.

Анастасия Иванникова: Наша съёмочная группа по-прежнему находится в Центризбиркоме. Именно сюда будет поступать последняя информация о том, как идёт голосование по всей стране. С 8 утра начали свою работу избирательные участки. Всего их - более 6 тысяч по всей стране.

Лидия Михайловна, здравствуйте. С 6 по 10 октября проходило досрочное голосование. Каковы его итоги и какие лидеры среди областей?

Лидия Ермошина, председатель Центральной комиссии Республики Беларусь по выборам и проведению республиканских референдумов:

Да, доброе утро! В праздничный день я обращаюсь к избирателям с поздравлениями, пожеланиями обязательно сегодня посетить избирательный участок по отношению, конечно, к тем избирателям, кто это ещё не сделал. Избиратели очень активно участвовали в досрочном голосовании. Более 36% граждан Республики Беларусь уже приняли участие в выборах, из них - 38% наших граждан, которые проживают за рубежом. Наиболее высокая явка на досрочных выборах показана по Витебской области - 39% с лишним. Менее 30%, 29% с лишним - показывает город Минск - Минская городская территориальная комиссия. Это высокий процент участия, я благодарю избирателей за то, что они поддержали избирательную компанию.

Если сравнивать Президентскую кампанию 2010 года, то тогда явка избирателей составила чуть более 23%. Сейчас Вы говорите цифры - 36. Они отличаются и намного. На Ваш взгляд, о чем это говори? Может быть о том, что возрастает интерес белорусов к избирательной кампани?

Лидия Ермошина:

И это тоже. Однако это говорит ещё и о привычке белорусов к данной форме голосования, как досрочное. Кроме того, анализ тех обращений в центральную комиссию, которые к нам поступают, показывают, что избиратели стали более мобильными. Очень много людей живет вне постоянного места регистрации. Поэтому многие из них вынуждены, они съездили домой по месту регистрации и проголосовали. Сделали это досрочно. Поэтому это говорит и об интересе к выборам, ведь подавляющее большинство, практически каждый белорус взрослый, знает, что сегодня у нас - выборы. И это выборы Президента, которые, определяют, действительно, будущее нашей страны. Поэтому желание стабильности в своем доме, порядка, устойчивых правовых отношений и экономических отношений, - является лучшим стимулом для поддержки этой важной государственной кампании.

Наша съёмочная группа работает и в информационном центре ЦИК. Он развернулся во Дворце Республики. Первые данные здесь озвучат менее чем через час. Наш корреспондент Евгений Горин выходит на прямую связь со студией.

На избирательные участки приходят целыми семьями. Ведь здесь белорусов традиционно ожидает самый настоящий праздник: выступления народных коллективов и звезд белорусской эстрады. Радует и торговля: сельхоз ярмарки, выставки-дегустации, промо-акции. Для желающих подкрепиться работают выездные буфеты. Только в Минске их - более полутысячи. Причём все угощения продаются без торговой надбавки.

За соблюдением избирательного законодательства и ходом голосования будут следить многочисленные эксперты. Среди них около 40 тысяч местных и более 9 сотен международных наблюдателей. Они уже приступили к работе. Это представители белорусских общественных организаций, политических партий, трудовых коллективов, а также иностранные миссии. Самые представительные из них – от Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ, а также Содружества Независимых Государств. Впервые за выборами Президента следит и миссия наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества. Она представлена девятью экспертами.

Дмитрий Мезенцев, генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества:

Переговорили с рядом наблюдателей, которые представляют и политические партии, и профсоюзы, и трудовой коллектив. И то впечатление, которое создается – нарушений мы не выявили. И вопросов к опечатыванию урн, к режиму хранения бюллетеней, к оформлению избирательных кабин - замечаний у нас на этом этапе нет.