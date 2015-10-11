Прямой эфир

Народ Беларуси выбирает Президента: корреспонденты СТВ передают с места событий

11 октября 2015 05:24
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Народ Беларуси выбирает Президента. Сегодня в стране — основной день голосования. На этот высокий государственный пост претендуют 4 кандидата. Правом голоса обладает около 7 миллионов избирателей. По последним данным, 36% из них сделали свой выбор досрочно. Для того, чтобы получить бюллетень на участке для голосования - необходим паспорт. Подойдут также служебное или пенсионное удостоверения, студенческий или водительские права. Военнослужащие должны прийти с военным билетом.

Всего в республике и за ее пределами образовано более 6 тысяч участков для голосования. Они начнут работу уже менее чем через полчаса. На одном из них работает наш корреспондент Вероника Фалей.

Избирательные участки по всей стране откроются уже в 8 часов и  продолжат работу  до 8-ми вечера.

Освещают президентские выборы в Беларуси около тысячи журналистов. В их числе и мои коллеги. Получать и выдавать в эфир информацию о ходе голосования  мы планируем фактически круглосуточно.   Сразу две выездные студии СТВ работают сегодня. Одна из них – в Центризибиркоме, где уже сейчас находится наш корреспондент Анастасия Иванникова.

В информационном центре ЦИК сейчас работает выездная студия нашей телекомпании.  И мы говорим доброе утро Ольге Петрашевской. 

Еще раз напомним, в эти минуты наши корреспонденты в самом центре событий и по мере поступления информации мы будем выходить в прямой эфир. Увидимся уже в 9 часов.

# Выборы Президента Беларуси 11 октября 2015 года

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