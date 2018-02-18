«Надеюсь, они будут добросовестно работать». 99-летний ветеран войны проголосовал на выборах депутатов в местные Советы

Новости Беларуси. На участок для голосования в 99 лет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Гродно живет необычный избиратель, который, несмотря на преклонный возраст, никогда не остается в стороне от политических кампаний.

Вот и на эти выборы Семен Подофедов, как и в прежние годы, пришел сам. Год рождения в его паспорте впечатлил даже бывалых наблюдателей. Ветеран Великой Отечественной войны, кандидат философских наук каждое утро начинает с часовой зарядки и дальней прогулки. Так ему удалось побороть даже астму. Он считает, что и будущий депутат по его району, также как и он, должен занимать активную жизненную позицию.

Семен Подофёдов, ветеран Великой Отечественной войны:

Я с удовольствием отдаю свой голос за депутатов в местные Советы. Надеюсь, как и другие избиратели, на то, что они будут добросовестно работать на благо белорусского народа.