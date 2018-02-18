Из-под венца на избирательный участок. Молодожёны из Бреста пришли отдать свой голос за кандидатов в депутаты
Новости Беларуси. На избирательные участки приходят и молодожены. Олег и Алина Ворошик накануне скрепили себя узами брака и уже 18 февраля вместе отправились поддержать своих кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди приехали в родной агрогородок, где ждали их близкие, чтобы поздравить со свадьбой.
Алина Ворошик, житель Бреста:
Для нас эти выборы, несмотря на то, что они местные, не такие глобальные, масштабные, для нас все равно волнительные также, как и наша свадьба.
Олег Ворошик, житель Бреста:
Несмотря на то, что вчера у нас был такой праздник, свадьба, мы нашли время приехать в родную деревню. Нам не безразлично будущее нашего населенного пункта. Очень важно, чтобы кандидаты обращали внимание на такие молодые семьи как наша.