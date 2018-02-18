Из-под венца на избирательный участок. Молодожёны из Бреста пришли отдать свой голос за кандидатов в депутаты

Новости Беларуси. На избирательные участки приходят и молодожены. Олег и Алина Ворошик накануне скрепили себя узами брака и уже 18 февраля вместе отправились поддержать своих кандидатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Молодые люди приехали в родной агрогородок, где ждали их близкие, чтобы поздравить со свадьбой.

Алина Ворошик, житель Бреста:

Для нас эти выборы, несмотря на то, что они местные, не такие глобальные, масштабные, для нас все равно волнительные также, как и наша свадьба.