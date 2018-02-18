Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на выборах в местные Советы депутатов

Андрей Кобяков на избирательный участок пришел вместе с супругой. Глава правительства отдал голос за одного из четырех кандидатов, а также пообщался с представителями комиссии и лично оценил организацию выборов.

На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием