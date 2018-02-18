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Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на выборах в местные Советы депутатов

18 февраля 2018 14:36
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Новости Беларуси. Гражданский долг 18 февраля исполнил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на выборах в местные Советы депутатов-1

Андрей Кобяков на избирательный участок пришел вместе с супругой. Глава правительства отдал голос за одного из четырех кандидатов, а также пообщался с представителями комиссии и лично оценил организацию выборов.  

На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием  

# Фотофакт # Выборы депутатов в местные Советы

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