Андрей Кобяков и его супруга проголосовали на выборах в местные Советы депутатов

Новости Беларуси. Гражданский долг 18 февраля исполнил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Гражданский долг 18 февраля исполнил премьер-министр Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Андрей Кобяков на избирательный участок пришел вместе с супругой. Глава правительства отдал голос за одного из четырех кандидатов, а также пообщался с представителями комиссии и лично оценил организацию выборов.
На участок для голосования Наталья Кочанова пришла с одним из своих внуков – Дмитрием