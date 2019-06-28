«Мы очень благодарны». ДНР и ЛНР передали пленных Киеву в Национальном аэропорту «Минск»

Новости Беларуси. Беларусь поддерживает действия, направленные на установление мира на украинской земле, и готова оказывать в этом содействие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

МИД нашей страны прокомментировал передачу четверых пленных из самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которая состоялась днем 28 июня на территории Национального аэропорта «Минск». Переговоры о передаче пленных велись несколько месяцев. О том, что она состоится сегодня, стало известно 27 июня на совместной пресс-конференции главы партии «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктора Медведчука и глав самопровозглашенных ДНР и ЛНР в Минске.

Виктор Медведчук, глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь»:

Республика Беларусь сделала очень много для того, чтобы организовать минскую площадку переговоров, обеспечивать весь переговорный процесс для Украины, для России и для ОБСЕ, начиная с мая 2015 года.

Мы, в том числе и на последних встречах (когда я встречался с Александром Григорьевичем Лукашенко), говорили по вопросам мира. Естественно, по вопросу обмена мы не могли говорить, потому что не было такого решения.

Это решение, как вы понимаете, возникло несколько дней тому назад. Окончательно оно сформировалось вчера, когда это решение было публично оглашено. А до этого, естественно, об этом говорить нельзя было по разным причинам.