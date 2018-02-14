Кобяков: Мы рассматриваем Турцию как опорную площадку для наращивания экономического присутствия на Ближнем Востоке и в Северной Африке

Новости Беларуси. В Минске впервые с официальным визитом премьер-министр Турции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В белорусской столице премьер проведет два насыщенных дня. Об этом говорит и программа пребывания гостя, и то, что у двух стран немало взаимных интересов. Например, в правительстве 14 февраля заявили о том, что Беларусь и Турция намерены выйти на 1,5 миллиарда долларов в общей торговле. Что еще в будущем может связать два государства? Расскажет Екатерина Жилянина.

Самолет с Бинали Йылдырымом на борту приземлился в полдень. Так начался первый в истории двусторонних отношений официальный визит турецкого премьера.

Бинали Йылдырым на пост премьера пришел с многолетним стажем министра. Он был главой транспорта, судоходства и связи.

Реализовывал инфраструктурные проекты, такие как строительство третьего аэропорта в Стамбуле, третьего же моста через Босфор. При нем активно строились автотрассы, скоростные железные дороги.

А еще политик пообещал избавить свою страну от террористической угрозы. Глава турецкого правительства может похвастаться почетной степенью доктора в нескольких университетах мира. Говорит на английском и французском языках.

Екатерина Жилянина, СТВ:

В Минск премьер-министр Турции приехал говорить о приоритетах нашего дальнейшего сотрудничества. К подписанию в рамках визита подготовили ряд документов, в том числе соглашение между правительствами об инвестициях.

В 2017 году турецкие инвестиции в экономику Беларуси превысили 40 миллионов долларов. Взаимный интерес бизнеса, безусловно, подогреет деловой форум. Он состоится 15 февраля, и по прогнозам соберет более 200 участников. Направления разные – машиностроение, химическая промышленность, деревообработка, логистика, IT, текстильная отрасль.

Все точки соприкосновения для частного и государственного бизнеса обсуждали в Доме правительства, где глава белорусского Совмина Андрей Кобяков встретил турецкого коллегу.

Переговоры по традиции начались в узком формате. Продлились около часа, а затем два премьера присоединились к делегациям, и диалог Минск – Анкара продолжился в расширенном составе. Экономические связи, разумеется, одна из главных тем.

Товарооборот в 2017 году превысил 940 миллионов долларов. За десятилетие увеличился в 5 раз. Но и эти цифры обе стороны предпочитают называть промежуточными. Задумались о сумме в 1,5 миллиарда долларов.

Андрей Кобяков, премьер-министр Республики Беларусь:

Мы рассматриваем Турцию в качестве опорной площадки для наращивания белорусского экономического присутствия в регионе Ближнего Востока и Северной Африки. Помимо экономических тем в ходе переговоров мы затронули и вопрос углубления гуманитарного сотрудничества, развития научных и образовательных контактов, культурных связей.

Не торговлей единой. Андрей Кобяков предложил обсудить создание банка с турецким капиталом, поработать над эффективностью перевозки грузов и ускорить процесс создания на территории Турции сборочных производств наших комбайнов и спецтехники.

В настоящее время Беларусь ищет партнеров, чтобы собирать в этой стране свои знаменитые тракторы. Совместную продукцию планируют сбывать в страны региона.

В то же время для Турции Беларусь может стать плацдармом для выхода на рынок ЕАЭС. У нас для этого есть и рабочая сила, и логистика. Кроме того, Турция поддержала идею работать сообща на рынках Африки.

Бинали Йылдырым, премьер-министр Турецкой Республики:

Мы полностью поддерживаем инициативу Беларуси выйти на рынки Африки и Ближнего Востока путем осуществления совместных инвестиций. Мы также заинтересованы, чтобы наши предприятия осуществляли деятельность в экономических зонах Беларуси.

Премьер-министр Турции сегодня же встретился с главами обеих палат белорусского парламента. Завтра переговорный процесс продолжится.