Наращиваем потенциал по линии разведки. Валерий Вакульчик об общественной безопасности Беларуси

Новости Беларуси. Борьба с коррупцией, разведка и общественная безопасность, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это темы уже другой рабочей встречи Президента 2 мая. С докладом Александр Лукашенко принял председателя КГБ Валерия Вакульчика.

Глава государства оценил высокую эффективность Комитета госбезопасности в борьбе с коррупцией, защите экономической безопасности страны – это одна из важнейших задач ведомства. В то же время есть специфические вопросы, которые в силах эффективно решать специалисты только этой структуры. В первую очередь, речь идет о разведке, контрразведке, антитеррористической деятельности и защите конституционного строя.