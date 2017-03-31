Мы можем и на шельфе шахту построить. Церемония торжественного открытия Гарлыкского комбината

Новости Беларуси. Самый масштабный зарубежный проект в истории суверенной Беларуси в самой горячей точке Туркменистана. В пустыне Каракумы президенты двух стран 31 марта дали старт работе «Гарлыкского горно-обогатительного комбината». Все этапы строительства – от проектирования до технического оснащения – реализованы белорусскими специалистами. Стоимость стройки – миллиард долларов, а мощность – до полутора миллионов тонн продукции в год. Благодаря этому промышленному гиганту Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Юлия Бешанова, СТВ:

«Гарлыкский горно-обогатительный комбинат» расположен в пустыне. Чтобы добраться сюда из Ашхабада, нужно преодолеть 800 километров. Это практически на границе с Афганистаном, всего в 25 километрах. В 2009 президенты Туркменистана и Беларуси заложили в основание завода первый камень. И тогда многим это показалось практически фантастической идеей, ведь это месторождение соли было известно еще с советских времен. Но тогда разведывать его не решились, уж слишком сложные геологические и климатические условия.

Вокруг комбината пески и горы. Что бы создать здесь обогатительный комбинат, требовались коммуникации, свет, газ, дороги – задача не простая даже для мощной экономики Советского союза. За удобрениями сюда возвращались несколько раз. В начале независимого пути Туркменистана разработать рудник взялись турки, но, что называется «не потянули».

Лето 2009. Два президента торжественно заложили капсулу в основания фундамента будущего горнорудного комплекса. Спустя 8 лет Александр Лукашенко вновь вернулся сюда, чтобы принять участие в торжественном открытии промышленного гиганта.

Специалисты рассчитали: запасов калиной соли здесь хватит минимум на полвека, ее порядка двух миллиардов тонн. Но вот добраться до них крайне проблематично. При проходке стволов оказалось, что в шахты быстро прибывает вода и бурить дальше невозможно. Что бы дойти до «горизонтов» пришлось применить уникальную технологию заморозки. Получился «ледяной стакан» с толщиной стенок в три метра. И уже в этой защитной оболочке рабочие осторожно пробивались к полезным ископаемым. Казалась бы, символическая церемония перерезания ленточки, но сегодня она ощущалась по-особенному. Реализовался действительно грандиозный проект, масштаб проделанных работ впечатляет. Для двух президентов провели экскурсию, познакомили с национальной культурой и традиционными ремеслами. Когда речь заходит о строительстве, Александр Лукашенко нередко дополняет специалистов. Президент лично вникал во все нюансы стройки. Гарлыкское месторождение удивительно богато. Все, что есть в недрах, можно отправлять на экспорт. Схему уже опробовали: в тестовом режиме на поверхность подняли 5000 тонн. Все передали в соседний Афганистан, до которого буквально рукой подать.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вы знаете, меня приятно удивило, когда мне в Минске доложили: произвели около 5000 тонн калийных удобрений. И думаю: что же мой друг будет с ними делать? А он первую отдает соседям. Молодец! Вот так надо жить, тогда будут и тебя уважать, и к тебе стремиться, и буду всегда благодарить.

Это величайшее решение – отдать. Знаете, это вообще ничего не стоит для «Гарлыка», но символический шаг, который возвышает не только президента, но и народ Туркменистана. Это достойный шаг. Белорусские специалисты возводили проект «под ключ». О том, как строили «Гарлык», пожалуй, будут вспоминать еще ни одно поколение «горняков» – летом, на 60-градусной жаре. Но сдать объект в срок для белорусов было делом чести.

Антон Монько, строитель:

Подъезд сюда был очень тяжелым. Приходилось добираться сложными путями, через пустыню, на перекладных, даже через два самолета. Все равно это было тяжело.

Чтобы добраться из Минска до стройплощадки, нужно было больше полутора суток. Это первый в истории независимой Беларуси такой масштабный экспортный строительный объект. Сегодня стало понятно: «первый белорусский блин» под палящим туркменским солнцем – далеко не последний. Александр Лукашенко:

Советский Союз развалился, что было делать? Остались гигантские предприятия. Мы восхищаемся этим комплексом, а подобный в Беларуси в 5 раз больше, представьте себе. И сегодня еще два комплекса строится, один частный, другой – государственный. Подобные, с объемом добычи руды, калийных солей даже больше, чем в «Гарлыке» на сегодняшний день. И вот тогда эта высокотехнологичная махина досталась мне и тем, кто сегодня присутствует на этой земле. Что надо было делать? Многие республики Советского союза, поняв, что «это им не надо», забросили свои технологии. Я это, взяв курс, сохранил. И для нас то, что мы умеем делать, наверное, наполовину не нужно для Беларуси. Но у нас были созданы школы, появились прекрасные специалисты. Под это было «заточено», как в народе говорят, все образование – под высокие технологии. И мы приняли решение: чего бы ни стоило все, что нам досталось от той великой страны, сохранить. Вот откуда у нас соответствующие технологии – это не мой подвиг и не нынешнего поколения белорусов. Наша заслуга, извините за нескромность, в том, что мы это не разбазарили и сохранили. Мы можем все. В самом начале стройки на обогатительный комбинат Туркменистан возлагал большие надежды. До официального открытия производства местные журналисты окрестили его «индустриальной жемчужной». Прежде всего – это продовольственная безопасность. К тому же, только на начальном этапе, здесь было создано более 1500 рабочих мест. Вокруг уже построены школы, больницы. Львиная доля специалистов, которые будут трудиться на комбинате, образование получили в нашей стране.

Гурбангулы Бердымухаммедов, президент Туркменистана:

С вводом в строй «Гарлыкского калийного» здесь появятся, я бы сказал, более 1600 новых рабочих мест, что будет способствовать повышению жизненного уровня населения.

Горно-обогатительный комбинат – целый индустриальный город. В основе – два основных производства: горнодобывающее и перерабатывающее. Само строительство – первый шаг в развитии химической и перерабатывающей промышленности страны, тот самый переход от сырьевой экономики на перерабатывающие рельсы. Несмотря на то, что «Гарлыкский горно-обогатительный комбинат» – прямой конкурент нашего «Беларуськалия», работать предприятия собираются на партнерской основе. Александр Лукашенко:

Думаю, Гурбан-акы, мы с тобой можем и на шельфе шахту построить после того, как здесь прошли подземную реку, заморозив ее при -30º. Поэтому пользуясь тем, что здесь присутствуют послы иностранных государств: если вам надо куда-то поглубже влезть, прорыть какую-то шахту и прочее, вы приглашайте нас, мы обязательно это сделаем. Спроектируем, позовем наших строителей, которые здесь работали, и сделаем это для вас.

Самый ответственный момент. Символическая кнопка, при нажатии на которую запустилась вся гигантская машина нового комбината. С этого момента в распоряжении местных аграриев собственные калийные удобрения.