Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Новости Беларуси. Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов 31 марта дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.

Этот масштабный проект Беларусь и Туркменистан реализовывали вместе. Мощность комбината – до полутора миллионов тонн продукции в год. Стоимость – миллиард долларов.

В истории суверенной Беларуси это самый крупный зарубежный проект. И такая новая отрасль горно-химической промышленности была создана в Туркменистане фактически с нуля.

Месторождение калийных солей на территории Гарлыкского месторождения обнаружили еще в 60-х. Но тогда Советский Союз не обладал необходимыми технологиями для строительства масштабного производства. Беларусь же взялась реализовывать проект под ключ. Контракт подписали в 2010 году. И уже сегодня произведена первая партия удобрений объемом более тонны.

Как отметил Александр Лукашенко, строительство горно-обогатительного комбината стало как серьезным экзаменом, так и большим опытом для двух стран.