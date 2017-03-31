Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината

Новости Беларуси. Туркменистан должен стать флагманом калийного производства в Центрально-Азиатском регионе. Александр Лукашенко и Гурбангулы Бердымухамедов 31 марта дали старт работе Гарлыкского горно-обогатительного комбината.
Этот масштабный проект Беларусь и Туркменистан реализовывали вместе. Мощность комбината – до полутора миллионов тонн продукции в год. Стоимость – миллиард долларов.
В истории суверенной Беларуси это самый крупный зарубежный проект. И такая новая отрасль горно-химической промышленности была создана в Туркменистане фактически с нуля.
Месторождение калийных солей на территории Гарлыкского месторождения обнаружили еще в 60-х. Но тогда Советский Союз не обладал необходимыми технологиями для строительства масштабного производства. Беларусь же взялась реализовывать проект под ключ. Контракт подписали в 2010 году. И уже сегодня произведена первая партия удобрений объемом более тонны.
Как отметил Александр Лукашенко, строительство горно-обогатительного комбината стало как серьезным экзаменом, так и большим опытом для двух стран.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Коммунисты в советские времена были крепкими и дальновидными людьми, они, открыв в 60-е, по-моему, годы это месторождение, так и не приступили к его строительству. Потому что слишком сложная здесь природа. По молодости мы тогда руками махнула: «Давайте начнем строить». Трудные это были времена, очень тяжелые, не хочу их вспоминать. Даже я, за тысячи километров находясь в Минске, чувствовал это каждой своей клеткой. Здесь шло сражение за то, чтобы проникнуть в глубь земли на полкилометра и достать эту качественную руду, произвести из нее прекрасное калийное удобрение. Знаете, меня приятно удивило, когда мне в Минске доложили: произвели примерно где-то около пяти тысяч калийных удобрений. Думаю, что же мой друг будет с ними делать. А он первую партию отдает соседям. Молодец! Вот так надо жить, вот тогда будут и тебя уважать, и к тебе стремиться, и будут всегда благодарить.
Главы государств ознакомились с предприятием и его возможностями, а затем оставили записи в книге почетных гостей комбината, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.