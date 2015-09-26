«Голос – это мнение гражданина» – избиратели об участии в выборах Президента Беларуси-2015

Новости Беларуси. Предвыборная гонка в стране продолжается. Так, агитационная площадка 26 сентября развернулась у Комаровского рынка – там разместились пикеты в поддержку сразу трех кандидатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ненастная погода не охладила интерес белорусов к предстоящим выборам – избиратели не упускают случая узнать побольше о кандидатах или задать им свой вопрос.

Между тем претенденты на высший государственный пост не ограничиваются только столицей: активная работа с населением идет и в регионах.

Избиратели:

Каждый человек, который сам себя уважает, должен прийти и сделать какой-то выбор, какой он хочет сам.

Это будущее нашей страны. Если мы не выберем себе достойного президента, то и жизнь будет недостойной. Когда простой человек может планировать свое будущее, и уверен в нем, то и все будет хорошо в стане.

Каким будет руководитель нашей страны, такое будущее будет и у наших детей. Если он будет занимать достойно свое место, значит будут достойно жить наши дети.

Мы точно пойдем голосовать. Сколько я слышу мнений, это очень ответственный момент. Я думаю, что каждый белорус должен думать о своем будущем и о будущем нашей страны.

Голос – это мнение гражданина. Большинство мнений – это выбор страны. Поэтому максимально должно быть задействовано население республики.