«Голос – это мнение гражданина» – избиратели об участии в выборах Президента Беларуси-2015

Новости Беларуси. Предвыборная гонка в стране продолжается. Так, агитационная площадка 26 сентября развернулась у Комаровского рынка – там разместились пикеты в поддержку сразу трех кандидатов, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ненастная погода не охладила интерес белорусов к предстоящим выборам – избиратели не упускают случая узнать побольше о кандидатах или задать им свой вопрос.
Между тем претенденты на высший государственный пост не ограничиваются только столицей: активная работа с населением идет и в регионах.
Избиратели:
Каждый человек, который сам себя уважает, должен прийти и сделать какой-то выбор, какой он хочет сам.
Это будущее нашей страны. Если мы не выберем себе достойного президента, то и жизнь будет недостойной. Когда простой человек может планировать свое будущее, и уверен в нем, то и все будет хорошо в стане.
Каким будет руководитель нашей страны, такое будущее будет и у наших детей. Если он будет занимать достойно свое место, значит будут достойно жить наши дети.
Мы точно пойдем голосовать. Сколько я слышу мнений, это очень ответственный момент. Я думаю, что каждый белорус должен думать о своем будущем и о будущем нашей страны.
Голос – это мнение гражданина. Большинство мнений – это выбор страны. Поэтому максимально должно быть задействовано население республики.
Выборы Президента Беларуси пройдут 11 октября.