Беженцы в Беларуси: как властям удается встроить мигрантов в нашу жизнь с пользой для них и для страны

В Беларусь тоже прибывают беженцы. Не в таком, слава богу, количестве, и усилиями власти удается встроить мигрантов в нашу жизнь с пользой для них и для страны. Тему продолжит Юлия Бешанова.

Эта чеченская женщина с тремя детьми и мужем-инвалидом вот уже неделю живет на Брестском вокзале и ежедневно по нескольку раз «штурмует» границу с Евросоюзом.

Лиза Осмалова:

Мы на вокзале живем, ночуем, кушаем. И каждое утро покупаем билеты туда и обратно.

На счету Лизы Осмаловой 7 попыток пересечь границу. По местным понятиям, всего ничего. Здесь рассказывают: самым настойчивым удавалось попасть на территорию Евросоюза после трех десятков выездов. Поэтому ежедневно сотни чеченцев, грузинов, сирийцев покупают билет на поезд Брест – Тересполь и едут в Польшу, чтобы получить статус беженца. Правда, принимающая сторона гостеприимство проявлять не торопится.

Беженец:

Там у меня жена, в Германии. Но меня не пускают к своей жене.

Поток беженцев на белорусско-польской границе резко возрос с середины августа. За сентябрь в железнодорожном пункте пропуска «Брест» уже зафиксировано более четырех тысяч попыток выезда в Польшу. Для сравнения, в январе было всего 700.

Сергей Вишняков, начальник управления пограничного контроля Брестской пограничной группы:

Сопредельная сторона из той категории граждан, которые туда едут, принимает порядка 10%, остальные 90% она возвращает на территорию Республики Беларусь, что создает определенные проблемы при проведении пограничного контроля. Так как мы обязаны проводить с ними профилактические мероприятия, чтобы у этой категории граждан не возникло идеи нарушить государственную границу на территории Евросоюза в неуставленных пунктах пропуска.

Глава семьи занят делами по хозяйству, супруга хлопочет над цветочными грядками. Дети беззаботно играют во дворе. И вовсе не скажешь, что этой идиллии предшествовала серьезная драма.

Ирина Дыгодюк:

Мы неделю точно сидели в подвале, не выходили. Первый раз в жизни дети увидели, что такое танк и как он стреляет. И первый раз в жизни наши дети увидели, когда летит боевой самолет и стреляет ракетами. Мы приехали в Беларусь, а наши дети боялись простого «кукурузника», который просто обрабатывал поля.

Они успели взять с собой только документы. Из Луганской области в Беларусь супруги Дыгодюк приехали год назад. Белорусы помогли с продовольствием и вещами. В Березинском районе украинской семье выделили дом, предложили работу в местном хозяйстве.

Ирина Дыгодюк:

У вас сельское хозяйство в Беларуси совсем по-другому. И поддерживают его всячески. Потому что здесь государство больше беспокоится за это. А у нас – кто больше из чиновников ухватит.

Приехали на пару лет, а остались на всю жизнь. Для этой таджикской пары Беларусь – уже давно вторая родина.

Вилоят Асимова:

Минск – это мой любимый город, это моя страна. Когда приезжаю в Таджикистан, настолько они любят нашу страну, настолько наслышаны положительного о нашей стране, и моя мама всегда говорит, что она рада, что я живу в Беларуси, где спокойно.

Рустам нашел себя в сфере информационных технологий. Руководит IT-компанией.

Рустам Асимов:

Наилучшие условия, которые я вообще видел для развития IT-шников, обеспечены именно в Беларуси. Мне важно, чтобы вокруг были люди думающие, интеллектуалы. Здесь интеллектуалы очень мощные.

Вилоят и Рустам в Минске чувствуют себя не «как», а дома. Ведь здесь они нашли свое призвание, растят детей и просто по-настоящему счастливы.