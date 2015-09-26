Александр Лукашенко на БМЗ – о беженцах в Европе, переселенцах в Беларуси, своей предвыборной кампании и отдыхе

О беженцах в Европе, о переселенцах в Беларусь, в том числе об опасностях проникновения через границу бандитизма, говорил президент Лукашенко, посещая 25 сентября Белорусский металлургический комбинат.

БМЗ – крупнейшее металлургическое предприятие в Европе. За 30 лет на заводе произвели более 40 миллионов тонн стали. Недавно здесь построили новый сортопрокатный цех. Ознакомиться с работой БМЗ приехал и Александр Лукашенко. Новое производство президент Беларуси запустил лично.

У сотрудников промышленного гиганта была возможность задать Александру Лукашенко вопросы. Каждый день слышат в СМИ люди о потоке мигрантов с Ближнего Востока, который идет в Европу. Есть опасения – не хлынет ли эта волна в Беларусь?

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Не хлынет. Мы не Европейский союз, не Америка. Мы там не воевали, мы не разрушали эти государства. Это они там разрушили Ливию. Они ворвались в Ирак, убили Саддама Хусейна. Может, он и плохой был, но он держал ситуацию в стране. Не было этих проблем. Оттуда хлынули мигранты, они дестабилизировали полностью арабский Восток. И что получили? Получили то, что «хотели» получить. Поэтому это их проблема и пусть они с ней разбираются.

Но при этом президент напоминает, что Беларусь стала домом для тех, кто не может сегодня жить в родной стране. Речь об Украине. За последние несколько месяцев 150 тысяч переселенцев из соседнего государства нашли приют на белорусской земле.

Александр Лукашенко:

Люди, которые приехали к нам жить и работать, милости просим. Привезете еще таких ребят – спасибо скажем. Поэтому оставайтесь. Есть местные органы власти, внесут предложения по временному проживанию, наделению гражданством. Если у вас есть дети, место, работа, жилье у вас какое-то есть – конечно, вы будете гражданином Беларуси.

Мы не закрывали границу для тех людей, которые попали в беду. Я многих украинцев знаю, которые приехали. Мы стараемся обеспечить вас работой. Но мы сейчас будем очень серьезно всех сортировать, чтобы сюда бандиты не приехали, которые хотят дестабилизировать обстановку в Беларуси. Я их бандитами называю. А люди, которые, как вы, приехали к нам жить и работать – милости просим.

Как раз сейчас в разгаре избирательная кампания. Чуть больше двух недель остается до выборов Президента. Выступления претендентов на высший пост в стране транслируют в теле- и радиоэфире. Действующий глава государства такой возможностью не воспользовался. «Почему?»

Александр Лукашенко:

Я считаю, что я должен как-то реагировать на те процессы, которые идут на практике. Ну что, я сяду за экран и буду вам рассказывать, какое у нас будет образование или здравоохранение? Тот, кто следит за моей политикой, он прекрасно знает мои подходы: образование и здравоохранение должны быть в основном бюджетными. За детьми, стариками будем смотреть как за зеницей ока. Вы это знаете. И если я об этом скажу, то вы скажете: да, так и будет.

Президентский график очень плотный. Командировка за командировкой. Встречи с политиками и дипломатами в последний месяц проходили в режиме нон-стоп. Такими напряженными станут и ближайшие дни. Саммит ООН в Нью-Йорке, встреча с главой МВФ. Отвечая на вопрос «как отдыхает?», президент рассказал, что для него идеальный досуг.

Александр Лукашенко:

Время надо находить и вам, и мне, и им для того, чтобы дух хотя бы перевести, потому что организм не железный. Вы видите, сталь иногда трещит, а человек тем более. Это не главная проблема. Отдыхать мужик, да и женщины должны два часа в день с топором в руках, с косой в руках, на беговой дорожке, на велосипеде и так далее. Это гораздо больше дает человеку, нежели ты будешь лежать на побережье где-то или, завернув ноги в узел, смотреть телевизор.

На память о визите на производство директор БМЗ дарит Александру Лукашенко сувенир от местных мастеров. Кто бы сомневался – из жлобинской стали. Подарок символичный. Такие крепкие руки – настоящая стальная опора для любой страны, где хотят спокойно жить, работать и растить детей. Как это и делают сегодня в Жлобине. Впрочем, и везде в Беларуси.

Александр Лукашенко:

Человек должен любить свою страну, быть уверенным, что это его дом. Теплый и уютный. Это забота Президента. Худо-бедно мы обеспечивали это. Дальше хуже не будет. Я вам это гарантирую.