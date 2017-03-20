Мы готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации: Александр Лукашенко о предстоящих учениях «Запад-2017»
Новости Беларуси. «Запад-2017». Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России необходимо провести максимально прозрачно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время доклада о замысле предстоящих сборов.
Они пройдут осенью на территории Беларуси.
Президент также подчеркнул, что наша страна не намерена сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. И предстоящие учения – подтверждают это стремление.
Примерно так сейчас в 20 государствах мира – война и разрушения. В Беларуси под ясным весенним небом во Дворце Независимости совещание в зале заседаний Совета Безопасности.
Тема предстоящие белорусско-российские учения.
Когда речь о совместной обороне газовые конфликты или продуктовые войны – отставить. Подчёркивает главнокомандующий.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах.
Наоборот, учения являются демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов.
Как бы у нас, уважаемые друзья, не складывались бы отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это вопросы решаемые – это наши вопросы – Беларуси и России.
А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя,
не допустимо. Это не подлежит никакому виду торговли. Мы никогда ни от кого не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох нужно держать сухим, тем более, что последние события настораживают нас и позволяют говорить о том. что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя.
Два государства – одно отечество. Эти слова белорусского лидера лучше всего определяют сотрудничество Минска и Москвы в сфере безопасности. Военную – на западном направлении обеспечивает объединённая группировка войск. И между нашими странами договорённость. Общие учения проводить поочередно. Запад-2017 – принимает Беларусь.
Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:
Направленность этой группировки, и подготовка, и тренировка действий этой группировки именно в оборонительной составляющей заключается. Для того, чтобы представители НАТО, Североатлантического союза, представители западных государств могли убедиться в этом,
мы приглашаем соответствующую категорию для участия в проведении этих учений.
Президент США – Трамп – требует от коллег по НАТО увеличить финансирование альянса. Североатлантический блок увеличивает свою военную мощь и контингент на границе с Беларусью.
Но это не так заботит Минск, как гибридные угрозы современности.
Настоящий «троянский» конь – действия радикалов в масках. От едкого дыма Майдана до сих пор у наших соседей першит в горле
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния, нагнетать обстановку против Беларуси и вести против неё соответствующие действия – мы это фиксируем. Я никого не запугиваю.
Если бы запугивали. мы бы столько фактов выложили в средства массовой информации.
Попытка нашей пятой колонны при финансировании опять же западных фондов – нагнетать ситуацию в Беларуси. Мы с этим справимся. Это не проблема.
У Беларуси – оборонительная доктрина. А боеготовность нашей армии – на таком уровне,
что потенциальный противник не хотел бы с белорусскими военными иметь дело.
И скрывать нам нечего. Требование Президента – максимальная открытость перед другими странами.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны, было прозрачным. И все мероприятия были доступны не только для наших друзей – ОДКБ, по ЕврАзЭс, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на наших учениях, милости просим. Тем более, я такую информацию, такие сигналы с их стороны уже получаю. Ещё раз, хочу подчеркнуть тем, кто посылает эти сигналы – мы не от кого не закрываемся. Давайте в установленном порядке, если у вас есть желание, мы пригласим всех желающих на эти учения, и вы увидите,
что они носят исключительно оборонный характер,
что ни мы. ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации.
Военные атташе, зарубежные эксперты и иностранные журналисты будут приглашены, как на парад, на все семь полигонов, где пройдут учений «Запад-2017». Основные баталии развернутся в Беларуси,
а общая территория стратегических баталий – от Арктики до Бреста.
В учениях будет задействовано 10 тысяч белорусских и три тысячи российских военных. При такой массовости Александр Лукашенко потребовал – внимательно отнестись к российским военнослужащим и отечественной казне. А заодно проверить слаженность взаимодействий армии и гражданских органов власти. Цель то у всех одна – защищать Родину.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не надо думать о том, если вдруг какой-то конфликт, что армия будет действовать сама по себе, а все будут сидеть, сложив руки и ждать результатов. Любой конфликт на территории Беларуси.
Должно быть задействовано для этого все население.
Так мы и готовим людей, в частности создавая силы территориальной обороны, и готовим кроме сил территориальной обороны все население к тому, чтобы защитить территорию нашей страны и интересы нашего государства. Давайте прекратим вот эти кивания постоянные в адрес Правительства или Минфина, что что-то недофинансировали, что-то не додали и.т.д. Вы знаете ситуацию, знаете, что мы для армии делаем все, что можно и даже, что невозможно.
Сегодня же Президент поставил свою подпись под замыслом совместных учений. Многие детали – под грифом секретности.
Известно, что в Беларусь прибудут 280 единиц боевой техники и прилетят 25 самолётов из России.
А сроки учений цвета хаки совпадают с началом нового учебного года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.