Мы готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации: Александр Лукашенко о предстоящих учениях «Запад-2017»

Новости Беларуси. «Запад-2017». Совместные учения вооруженных сил Беларуси и России необходимо провести максимально прозрачно. Об этом заявил Александр Лукашенко во время доклада о замысле предстоящих сборов. Они пройдут осенью на территории Беларуси. Президент также подчеркнул, что наша страна не намерена сворачивать военное сотрудничество с Россией из-за разногласий в других сферах. И предстоящие учения – подтверждают это стремление. Примерно так сейчас в 20 государствах мира – война и разрушения. В Беларуси под ясным весенним небом во Дворце Независимости совещание в зале заседаний Совета Безопасности. Тема предстоящие белорусско-российские учения. Когда речь о совместной обороне газовые конфликты или продуктовые войны – отставить. Подчёркивает главнокомандующий.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Особо отмечу, что вопреки мнениям отдельных экспертов, никто не собирается сворачивать сотрудничество с Россией в военной области из-за возникших разногласий в других сферах.

Наоборот, учения являются демонстрацией нашего постоянства в обеспечении безопасности двух братских народов. Как бы у нас, уважаемые друзья, не складывались бы отношения в области нефти, газа, продовольствия и прочего, это вопросы решаемые – это наши вопросы – Беларуси и России. А вот шутить с безопасностью, обороноспособностью наших общих рубежей ни в коем случае нельзя, не допустимо. Это не подлежит никакому виду торговли. Мы никогда ни от кого не скрывали и не скрываем, что в мирное время порох нужно держать сухим, тем более, что последние события настораживают нас и позволяют говорить о том. что самоуспокаиваться ни в коем случае нельзя. Два государства – одно отечество. Эти слова белорусского лидера лучше всего определяют сотрудничество Минска и Москвы в сфере безопасности. Военную – на западном направлении обеспечивает объединённая группировка войск. И между нашими странами договорённость. Общие учения проводить поочередно. Запад-2017 – принимает Беларусь. Андрей Равков, министр обороны Республики Беларусь:

Направленность этой группировки, и подготовка, и тренировка действий этой группировки именно в оборонительной составляющей заключается. Для того, чтобы представители НАТО, Североатлантического союза, представители западных государств могли убедиться в этом, мы приглашаем соответствующую категорию для участия в проведении этих учений.

Президент США – Трамп – требует от коллег по НАТО увеличить финансирование альянса. Североатлантический блок увеличивает свою военную мощь и контингент на границе с Беларусью.

Но это не так заботит Минск, как гибридные угрозы современности. Настоящий «троянский» конь – действия радикалов в масках. От едкого дыма Майдана до сих пор у наших соседей першит в горле Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нас больше волнуют попытки современными методами противоборства, противостояния, нагнетать обстановку против Беларуси и вести против неё соответствующие действия – мы это фиксируем. Я никого не запугиваю. Если бы запугивали. мы бы столько фактов выложили в средства массовой информации. Попытка нашей пятой колонны при финансировании опять же западных фондов – нагнетать ситуацию в Беларуси. Мы с этим справимся. Это не проблема. У Беларуси – оборонительная доктрина. А боеготовность нашей армии – на таком уровне, что потенциальный противник не хотел бы с белорусскими военными иметь дело. И скрывать нам нечего. Требование Президента – максимальная открытость перед другими странами.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я требую от всех вас, чтобы это мероприятие на территории нашей страны, было прозрачным. И все мероприятия были доступны не только для наших друзей – ОДКБ, по ЕврАзЭс, СНГ, но и для представителей Североатлантического блока НАТО. Мы ничего не скрываем и скрывать не должны. Если натовцы хотят присутствовать на наших учениях, милости просим. Тем более, я такую информацию, такие сигналы с их стороны уже получаю. Ещё раз, хочу подчеркнуть тем, кто посылает эти сигналы – мы не от кого не закрываемся. Давайте в установленном порядке, если у вас есть желание, мы пригласим всех желающих на эти учения, и вы увидите,

что они носят исключительно оборонный характер, что ни мы. ни Российская Федерация на этом направлении не собираемся на кого-то наступать, мы не собираемся кого бы то ни было провоцировать. Ни в коем случае. Мы на всякий случай готовимся обеспечить свою безопасность в любой ситуации. Военные атташе, зарубежные эксперты и иностранные журналисты будут приглашены, как на парад, на все семь полигонов, где пройдут учений «Запад-2017». Основные баталии развернутся в Беларуси, а общая территория стратегических баталий – от Арктики до Бреста. В учениях будет задействовано 10 тысяч белорусских и три тысячи российских военных. При такой массовости Александр Лукашенко потребовал – внимательно отнестись к российским военнослужащим и отечественной казне. А заодно проверить слаженность взаимодействий армии и гражданских органов власти. Цель то у всех одна – защищать Родину.