Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС

Новости Беларуси. В эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями крупнейших российских СМИ. Она прошла в клубе главных редакторов информационного агентства ТАСС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Накануне Высшего государственного совета Союзного государства участники обсуждали важные для стран темы.

Говорили о белорусско-российских отношениях, в том числе в общественно-политической и информационной сферах.