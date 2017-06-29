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Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС

29 июня 2017 17:22
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Новости Беларуси. В эти минуты Александр Лукашенко проводит встречу с руководителями крупнейших российских СМИ. Она прошла в клубе главных редакторов информационного агентства ТАСС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС-1

Накануне Высшего государственного совета Союзного государства участники обсуждали важные для стран темы.

Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС-3

Говорили о белорусско-российских отношениях, в том числе в общественно-политической и информационной сферах.

Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС-5

Прозвучали также темы партнёрства двух стран в формате различных интеграционных объединений и международной повестки дня.

# Александр Лукашенко # Беларусь-Россия # Фотофакт

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