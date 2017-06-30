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Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ 29 июня – темы разговора

30 июня 2017 07:55
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Новости Беларуси. 29 июня Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ. Она состоялась в одном из старейших информагенств ТАСС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После небольшой экскурсии по медиахолдингу глава государства принял участие в заседании Клуба главных редакторов. Беседа прошла в очень теплой атмосфере и продолжалась около трех часов. Со многими, кто пришел на эту встречу, Александр Лукашенко знаком лично. В частности, Михаилу Гусману белорусский лидер уже несколько раз давал интервью.

Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ 29 июня – темы разговора-1

Участники дискуссии успели обсудить самый широкий круг вопросов. У главы государства интересовались мнением о самых актуальных событиях международной повестки дня и оценкой происходящих в регионе событий. Прозвучали вопросы о сотрудничестве с Китаем и отношениях с Западом. Но главной темой встречи стали белорусско-российские отношения. Президент подробно рассказал, как сейчас развиваются двусторонние связи между странами в общественно-политической и торгово-экономической сферах, а также раскрыл свои ожидания от предстоящего заседания Высшего государственного совета.

# Беларусь-Россия

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