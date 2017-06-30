Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ 29 июня – темы разговора

Новости Беларуси. 29 июня Александр Лукашенко провел встречу с руководителями крупнейших российских СМИ. Она состоялась в одном из старейших информагенств ТАСС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После небольшой экскурсии по медиахолдингу глава государства принял участие в заседании Клуба главных редакторов. Беседа прошла в очень теплой атмосфере и продолжалась около трех часов. Со многими, кто пришел на эту встречу, Александр Лукашенко знаком лично. В частности, Михаилу Гусману белорусский лидер уже несколько раз давал интервью.