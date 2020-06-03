Андрей Савиных: «Ряд кандидатов и не скрывали, что сбор подписей не является их целью»

Итоги пятилетки как платформа устойчивого развития страны в будущие годы. Что удалось сделать и какие шаги необходимо предпринять уже сегодня, чтобы завтра Беларусь успешно противостояла экономическим и геополитическим штормам, обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Андрей Савиных, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Ряд кандидатов, собственно говоря, и не скрывали, что сбор подписей не является их целью. Что их целью, как раз-таки, является определённая демонстрация, определённое раскачивание ситуации, создание атмосферы нестабильности. На мой взгляд, это невозможно в Беларуси.

Я, откровенно говоря, не верю в то, что нашу страну можно столкнуть в какое-то хаотическое политическое противоборство. Мне кажется, это не соответствует ни менталитету белорусской нации, ни тем политическим традициям, которые формировались у нас последние 25-30 лет. Поэтому я думаю, эти попытки обречены на провал.

Противопоставить этим попыткам мы должны спокойную, продуманную позицию, которая будет говорить о том, что мы выстраиваем все наши политические, социальные, общественные тенденции на консолидацию общества, а не на его разобщение. Вот это главное, что должно быть реализовано в ближайшие месяцы. И второе – это безусловное следование закону. Закон никто не отменял. Закон суров, но он закон.

Мусиенко об информационных войнах: «Отношением к этому ковиду и парадом мы сделали, наверное, больше, чем даже трудно представить»

Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Как раз-таки, в такие периоды повышенная социальная значимость и проявляется: и уровень правовой грамотности населения. И тех, кто участвует в кампании, и тот, кто наблюдает за ней, и оценки. И сегодня ведь мы говорим о том, что прописаны все нормы – они известны. Вопрос применения субъективного – вот он выходит на первый план. Поэтому если оценивать с правовой точки зрения, то любые правоотношения должны строго действовать нашему национальному законодательству.

Также эксперты обсудили:

– какие законодательные акты были наиболее значимыми за 5 лет?

– чем и как живёт село и почему молодые семьи не торопятся в большие города?

– благодаря чему голос Беларуси всё громче звучит на международной арене?

Смотрите 3 июня в 20.30 на СТВ.