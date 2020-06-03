Прямой эфир

Игорь Марзалюк: «Пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса»

03 июня 2020 13:23
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Депутат прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я б нават не стаў асабліва дэталізаваць тое, што адбывалася. Адбываўся перфоманс, адбывалася імітацыя выбарчага працэсса, і пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Вот і ўсё. Ні больш, ні менш. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса. Абяцанкі, цацанкі, а дурням – радасць. Я спадзяюся, што дурняў, якія павядуцца на абяцанкі, у нашай краіне будзе мізэрная меньшасць.

# Выборы в Беларуси # Игорь Марзалюк

Другие новости рубрики

Все новости
Президент Беларуси: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»
03 июня 2020 10:44

Президент Беларуси: «Ожидать, что тут революция произойдёт в смене правительства, не следует»

Предложения по новому составу правительства обсуждают на совещании у Александра Лукашенко
03 июня 2020 08:40

Предложения по новому составу правительства обсуждают на совещании у Александра Лукашенко

Мусиенко: «Надо быть готовыми к провокации. Кровь. Для них кровь важна»
03 июня 2020 07:59

Мусиенко: «Надо быть готовыми к провокации. Кровь. Для них кровь важна»