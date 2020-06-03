Игорь Марзалюк: «Пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса»

Депутат прокомментировал корреспонденту СТВ ситуацию в минувшие выходные на пикетах по сбору подписей за выдвижение кандидатами в президенты.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я б нават не стаў асабліва дэталізаваць тое, што адбывалася. Адбываўся перфоманс, адбывалася імітацыя выбарчага працэсса, і пад выглядам пікетаў правадзілася забароненая мітынговая агітацыя. Вот і ўсё. Ні больш, ні менш. Прымітыўны папулізм ніжэй плінтуса. Абяцанкі, цацанкі, а дурням – радасць. Я спадзяюся, што дурняў, якія павядуцца на абяцанкі, у нашай краіне будзе мізэрная меньшасць.