«Моя цель – заставить их работать» – президент о тунеядцах во время поездки по местам, пострадавшим от аварии на ЧАЭС

Новости Беларуси. Жизнь подтвердила правильность решения о реабилитации пострадавших от аварии на Чернобыльской АЭС регионов. Об этом сегодня, 26 апреля, заявил президент во время рабочей поездки в Славгородский район Могилевской области.

В годовщину трагедии Александр Лукашенко традиционно посещает наиболее пострадавшие территории. Глава государства отметил, что 26 апреля – трагический день в жизни белорусского народа.

За последние годы накоплен уникальный опыт по реабилитации пострадавших земель. Поэтому особое внимание президент уделил ходу весенне-полевых работ и поинтересовался у местных аграриев видами на урожай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко посетил филиал молочно-перерабатывающего предприятия «Бабушкина крынка». Благодаря внедрению новых технологий в сутки выпускается около 10 тонн сыров. Высокое качество продукции уже оценили и зарубежные потребители. Сыры успешно поставляются в Россию, Казахстан и Украину. Сейчас намерены освоить китайский рынок.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Имейте в виду: вы, мясо, молоко, комбикормовые предприятия – правая рука губернатора. Вы наконец-то должны совершить прорыв в Могилевской области. Ну что это такое? Сколько можно телепаться здесь? Надо сделать так, как на западе. Хотя бы так, как в Гродненской области, хотя и там проблем хватает, но, тем не менее. Все в наших руках. Дисциплина, но под дисциплину надо хоть какие-то финансы. Поэтому, да, вложили здесь, отвлекли огромные средства. Окупились – надо крестьянам помогать. Но помогать, а не баловать, типа: «Мы тебе дали, лишь бы ты посеял», – чтобы губернатора не ругали или еще кого-то там пальцем не кивали. Нет. Пора начинать работать. Поэтому от сельского хозяйства в этом году однозначно должен быть перелом, и должен быть результат. Но для того, чтобы вы не потеряли время, вы уже в этом году должны, по-крестьянски говоря, ломануть так, чтобы все почувствовали и, по крайней мере, обработали землю как надо и посеяли.

Затем Александр Лукашенко посетил фестиваль народных промыслов «Гаспадарчы сыр». Там представлено свыше 30 видов продукции. Рецепты изготовления домашнего сыра возродило местное население. Сейчас в районе трудится 15 самобытных сыроваров.

Фестиваль, на котором фермерские хозяйства и ремесленники демонстрируют свою продукцию, проходит уже в четвертый раз. Президент продегустировал местные сулугуни и брынзу.

Александр Лукашенко также пообщался с ремесленниками Славгородского района.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Я же знаю, что такое сыр приготовить. Я из деревни знаю, что такое приготовить сыр. Это сначала корову вырастить, потом ее накормить, а потом уже выдавить в этой марле или в чем-то более современном. Поэтому они работают руками больше, чем на заводе, это точно. Потому что у них все механизировано. Так какие они у нас тунеядцы или лодыри? Они самые трудяги. Мы должны иметь претензии к тем, на кого они пальцем показывают. Вот я деревенский человек. Я помню с советских времен. Хотя там опасно было не работать, там тебя быстро за шиворот возьмут, и то они (я работал в сельском хозяйстве) о директоре: мы тут вкалываем, а этот бездельник в колхозном доме поселился и куда-то ездит в район работать. Даже на этих! А тех, кто бездельничали, они болезненно воспринимали. Вот к этим мы должны иметь претензии. И даже вопрос не в том, что мы у них должны этот налог забрать – это дело второстепенное, это только первый шаг. Моя цель – заставить их работать.

А у нас, что греха таить, многодетных поддерживаем, уважаем и будем уважать. Но есть многодетная мать, многодетная семья – трое, пятеро деток, над которыми дрожат мать и отец. А есть многодетная семья, где детей – вот я скажу языком народным – не нарожали, а настрогали: напились, родили, дети непонятно какие – и я х вижу в детских домах. Мы для них вынуждены строить целые семейные деревни. Мы тратим огромные деньги. Помогают нам из-за рубежа Западники и так далее. Это сколько б мы вложили денег в народное хозяйство. Мы это отвлекаем для того, чтобы вместо этих нерадивых родителей растить их детей.

После Александр Лукашенко возложил цветы к монументу на Аллее памяти захороненных деревень.