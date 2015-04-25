Прямой эфир

Мингорисполком и облисполкомы провели прямые телефонные линии 25 апреля

25 апреля 2015 11:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Когда на любой вопрос есть ответ. Во всех регионах Беларуси чиновники 25 апреля вновь вышли на телефонную связь с населением. Такое общение проходит уже на протяжении трёх месяцев. И, как показывает практика, позволяет оперативно решать проблемы, которые возникают в самых разных сферах.

В Волковысском районе на телефонные звонки отвечал председатель районного Совета депутатов Виталий Новицкий. Людей интересовали в основном вопросы ЖКХ и социальной сферы.

Виталий Новицкий, председатель Волковысского районного Совета депутатов:
Традиционно, конечно, наверное, как и в любом другом регионе, вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, дорог. Для Волковыска ещё характерно отсутствие мест для отдыха и для развлечения молодёжи. Мы обделены пока этими объектами. Принимаются определённые решения, чтобы эту ситуацию поправить.

Одна из проблем — отсутствие в городском парке аттракционов для детей. С этим вопросом на горячую линию обратились сразу несколько родителей. Чтобы разъяснить ситуацию, прямо в парк на встречу с горожанами приехал профильный специалист. Оказывается, деньги на закупку каруселей есть. Средства уже собрали на районных субботниках.

Светлана Свейко, жительница Волковыска:
Обращались мы на горячую линию потому, что город большой, детей много, кататься детям негде, выходить с детьми практически некуда. Частники пытаются нам помочь, организовать детям досуг, но этого маловато. Хотелось, чтобы и наш исполком помог нам в этом деле.

Дмитрий Юшин, заведующий сектором отдела Волковысского райисполкома:
На сегодняшний день у нас в парке есть частники, которые ставят свои аттракционы. Но планируется поставить большие аттракционы, которые будут функционировать круглый год, куда можно будет приходить со своими ребятишками. Но данная проблема будет решаться. 

Немало звонков 25 апреля было и от жителей Гомельской области. В городе Ветка людей интересовали  в основном коммунальные вопросы и состояние дорог. Между тем за все время проведения прямых телефонных линий с представителями власти связались тысячи людей. Большинство проблем было решено незамедлительно, а остальные взяты на карандаш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Виталий Новицкий # Встречи с населением # Светлана Свейко # Дмитрий Юшин

Другие новости рубрики

Все новости
Александр Лукашенко: Беларусь готова предложить Грузии любые услуги в строительстве и машиностроении
25 апреля 2015 06:47

Александр Лукашенко: Беларусь готова предложить Грузии любые услуги в строительстве и машиностроении

Беларусь в течение года откроет в Грузии посольство
24 апреля 2015 10:39

Беларусь в течение года откроет в Грузии посольство

А. Лукашенко: Нет противоречий между грузинами, белорусами, россиянами. Есть непонимание на политическом уровне
24 апреля 2015 07:54

А. Лукашенко: Нет противоречий между грузинами, белорусами, россиянами. Есть непонимание на политическом уровне