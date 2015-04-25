Мингорисполком и облисполкомы провели прямые телефонные линии 25 апреля

Новости Беларуси. Когда на любой вопрос есть ответ. Во всех регионах Беларуси чиновники 25 апреля вновь вышли на телефонную связь с населением. Такое общение проходит уже на протяжении трёх месяцев. И, как показывает практика, позволяет оперативно решать проблемы, которые возникают в самых разных сферах.

В Волковысском районе на телефонные звонки отвечал председатель районного Совета депутатов Виталий Новицкий. Людей интересовали в основном вопросы ЖКХ и социальной сферы.

Виталий Новицкий, председатель Волковысского районного Совета депутатов:

Традиционно, конечно, наверное, как и в любом другом регионе, вопросы касаются жилищно-коммунального хозяйства, дорог. Для Волковыска ещё характерно отсутствие мест для отдыха и для развлечения молодёжи. Мы обделены пока этими объектами. Принимаются определённые решения, чтобы эту ситуацию поправить.

Одна из проблем — отсутствие в городском парке аттракционов для детей. С этим вопросом на горячую линию обратились сразу несколько родителей. Чтобы разъяснить ситуацию, прямо в парк на встречу с горожанами приехал профильный специалист. Оказывается, деньги на закупку каруселей есть. Средства уже собрали на районных субботниках.

Светлана Свейко, жительница Волковыска:

Обращались мы на горячую линию потому, что город большой, детей много, кататься детям негде, выходить с детьми практически некуда. Частники пытаются нам помочь, организовать детям досуг, но этого маловато. Хотелось, чтобы и наш исполком помог нам в этом деле.

Дмитрий Юшин, заведующий сектором отдела Волковысского райисполкома:

На сегодняшний день у нас в парке есть частники, которые ставят свои аттракционы. Но планируется поставить большие аттракционы, которые будут функционировать круглый год, куда можно будет приходить со своими ребятишками. Но данная проблема будет решаться.

Немало звонков 25 апреля было и от жителей Гомельской области. В городе Ветка людей интересовали в основном коммунальные вопросы и состояние дорог. Между тем за все время проведения прямых телефонных линий с представителями власти связались тысячи людей. Большинство проблем было решено незамедлительно, а остальные взяты на карандаш, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.