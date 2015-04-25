Итоги официального визита Александра Лукашенко в Грузию

Новости Беларуси. Солидный пакет документов о сотрудничестве и договоренность в три раза нарастить взаимный товарооборот. Эксперты и политологи обсуждают итоги трехдневного официального визита Президента Беларуси в Грузию — первого в истории. Переговоры получились по-настоящему продуктивными. И перспективных сфер сотрудничества немало: машиностроение, сельское хозяйство, туризм. Также совсем скоро в Грузии откроется белорусское посольство.

Солнечная Грузия, а точнее, «тёплый» Тбилиси белорусскую делегацию встретил проливным дождём. Тем не менее помехой это не стало ни для тёплого приёма, ни тем более для продуктивных переговоров. Даже встреча Президентов в узком составе, правда, за закрытыми для прессы дверями, длилась более полутора часов. И это вместо запланированных 45 минут. В кулуарах сразу же отметили: обсудить есть что. Среди перспективных направлений сотрудничества — машиностроение, сельское хозяйство, фармацевтика и даже туризм. К тому же визит первый за более чем 20 лет дипотношений. А это значит, что начат новый этап двусторонней дружбы, — уже позже скажут в экспертном сообществе.

Алексей Беляев, политолог:

На территории будут работать сборочные цеха, то есть Беларусь будет являться поставщиком своей продукцию через Грузию на более дальние рынки, поскольку это удобная возможность выхода на европейский рынок. Одновременно было заявлено о том, что необходимо сближать интересы двух конкурирующих экономических структур — ЕС и Евразийского союза. И в данном случае как раз небольшие двусторонние отношения (эти мосты между Беларусью и Грузией) могут стать основой для сближения двух экономических гигантов.

Пока в торговом обороте Беларуси Грузия занимает 57 место из 170 стран.

Цифры недостаточные. Визит ситуацию, несомненно, исправит. Ведь по итогам прошедшего белорусско-грузинского бизнес-форума подписаны контракты на 4 миллиона долларов.

Пакет из 15 документов и рост товарооборота в три раза (с 64 до 200 миллионов долларов) — уже результат встречи на высшем уровне. Это старт.

Сергей Кизима, доктор политических наук, заведующий кафедрой международных отношений Академии управления при Президенте Республики Беларусь:

$64 млн., которые сейчас у нас по прошлому году сложились с Грузией, конечно, это незначительно. Конечно, потенциал есть, этот потенциал будет использоваться. Емкость грузинского рынка, конечно, не очень велика, но тем не менее она позволяет нам экспортировать гораздо больше белорусских товаров, чем это происходит сейчас.

Ставку две страны сегодня делают на создание производственной кооперации. В ходе переговоров Главы государств подчёркивали это не раз.

В стране Закавказья планируют создать сборочные производства белорусских лифтов или, к примеру, тракторов. Кстати, в сфере сельского хозяйства Беларуси есть чем поделиться. Позаимствовать хотят белорусский опыт.

Александр Лукашенко:

Мы договорились о пилотных проектах — лифты, тракторы, нужные в Грузии, причем разных модификаций. Попробуем с этого начать. Я уверен, что ближайший этот год и будущий мы реализуем эти проекты. Я убежден, господин Президент, если наши правительства будут работать эффективно, и будут реализованы наши договоренности, поверьте, вклад Беларуси в развитие Грузии будет неоспорим.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Естественно, одной из самых интересных для нас сфер является то, что мы переняли бы опыт, как обеспечивать свою страну сельскохозяйственным производством. Это очень для нас интересно.

В сотрудничестве с грузинской стороной заинтересованы и белорусские предприятия. Подтверждает это бизнес-интерес.

К примеру, в составе белорусской делегации в Грузию приехали представители более 40 компаний. В то же время о белорусском бизнес-климате как благоприятном говорят и представители грузинских деловых кругов.

Михаил Мятликов, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты:

В мае из Аджарии приедет делегация бизнес-кругов для участия в белорусском промышленном форуме. В июне на «Белагро» приезжает большая делегация из Тбилиси. Мы планируем посещение наших предприятий, чтобы грузинские представители бизнеса могли увидеть наше производство.

Сотрудничать две страны хотят и в сфере туризма. А к концу 2015 года в Грузии даже планируют открыть посольство Беларуси.

Такие договорённости были достигнуты уже во время переговоров в Аджарии. Сегодня все эти кадры уже история. Двусторонних отношений. Кстати, в аэропорту Александра Лукашенко лично провожал Президент Грузии. А это ещё одно подтверждение — переговоры удались. И нынешний визит станет не просто новой страницей в торгово-экономическом сотрудничестве, но и новым этапом белорусско-грузинской дружбы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.