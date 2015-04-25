Все подробности визита Александра Лукашенко в Грузию, и чем живет сегодня эта закавказская республика: фильм «Картины мира»

Важнейшим событием недели стала поездка Александра Лукашенко в Грузию. Впервые (!) в истории независимой Беларуси глава государства совершил визит в эту страну. Президент встречался с представителями экономической, религиозной и, конечно, политической элиты Грузии. Подписанные соглашения позволяют надеяться на стремительный рост товарооборота уже в ближайшее время.

Экономика – прежде всего! Но можно предположить, что одна из важных тем – «разморозка» грузинско-российских отношений, которые основательно подпортились после горячего августа 2008 года. И в этом официальный Минск может стать если не посредником, не миротворцем, то лицом, которому доверяют и Москва, и Тбилиси. Да и репутация, приобретенная в последнее время, явно сыграет хорошую роль. Неспроста ведь президент Грузии заявил, что «Минск – это то место, где многие процессы находят мирное решение».

Впрочем, все подробности визита Александра Лукашенко в Грузию, и чем живет сегодня эта закавказская республика – в фильме нашего специального корреспондента Ольги Петрашевской.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Грузия – страна узких улиц и широкой души! Но сегодня речь пойдет не только об этом! На какой волне живут? Как ездят? На какой высоте нынче грузинская экономика? И выйдут ли когда-нибудь из моды знаменитые кепки-аэродромы? Узнаете прямо сейчас!

Если вы не были в Тбилиси, сложить хоть кусочек цельной картинки по рассказам тех, кто наведывался в грузинскую столицу, – очень непростая затея. Услышите, что прямо в центре ловят рыбу – верьте, а что на улицах много таких суровых мужчин – не верьте! Здесь кажется так далеко то, что невероятно близко. Футуристический стеклянный мост и буквально в минутах ходьбы – кварталы, в которых моментально забываешь, что находишься в сердце города-миллионника.

Корреспондент:

Прямо в центре города у вас тут курятник?

Борис, житель Тбилиси:

Да, в старом Тбилиси.

Корреспондент:

А корова может есть?

Борис, житель Тбилиси:

Коровы нет из-за нехватки места.

Корреспондент:

А так была бы?

Борис, житель Тбилиси:

Конечно!

Если верить Борису, когда-то именно здесь была библиотека царя Ираклия. Сегодня же – то, что сами грузины душевно называют «итальянский дворик». Это когда гостей, пусть и нежданных, вроде нас, встречают все соседи, а поднявшись по видавшей виды лестнице, можно заглянуть в абсолютно любую квартиру. Проверено!

В какой еще стране вот так запросто откроешь чужую дверь с камерой, а тебя еще и за стол пригласят? Три товарища, похоже, ни на грамм не смутились, что их мероприятие стало проходить в расширенном составе.

Карина с сыном живут в этом доме всю жизнь. Самому же дому уже почти 500 лет! Ремонта, по словам хозяйки, не было с 60-х, но они бы ни на что не променяли эдакую колоритную романтику, когда прямо на улице можно постирать белье и с соседского балкона услышать последние новости.

Карина Саркисова:

У нас дружба – счастье в дружбе, когда все вместе!

Ощущение, что грузин и незнакомому грузину лучший друг, не покидает, даже если не вести с местными философских диалогов о приятельстве и товарищеских чувствах. Здесь доверяют, не проверяя. Вот, к примеру, открытый автомобиль. А вот еще один! Никому и в голову не придет, что кто-то может покуситься на его машину.

Корреспондент:

Вы закрываете свою машину?

Жители Тбилиси:

Нет, никогда!

Корреспондент:

А вдруг угонят?

Жители Тбилиси:

Никто не угонит. За угон машины – 5 лет.

Или вот, еще один пример безграничного доверия своим согражданам. Как еще объяснить то, что проезжую часть в Грузии переходят, разве что, не ложась под колеса! И «зебра» поблизости, конечно, не аргумент!

Теймураз Габрошвили, автолюбитель:

Перебегают и вообще не смотрят на машину – идет или не идет машина!

Самое забавное, по словам Теймураза, что многие пешеходы еще и возмущаются, если перед ними не остановишься посреди дороги. Причем, такие, похожие на попытку суицида, променады, явление в Грузии настолько массовое, что полиция на рисковых ходоков просто не обращает внимание. «Другое дело – нарушить водителю», – рассказывает Габрошвили. В этом случае никак не договоришься!

Теймураз Габрошвили, автолюбитель:

Когда раньше были гаишники, были взятки – сейчас нет! Какая взятка? Сразу в тюрьму!

Еще в начале 2000-ых у Грузии была незавидная слава насквозь коррумпированного государства. Доходило до смешного: чтобы попасть на работу в ГАИ, давали взятки, а потом их же и отбивали теми же взятками у водителей.

Но после прихода к власти теперь уже экс-президента Михаила Саакашвили ситуация изменилась кардинально. Штат полицейских обновили на 90%, чиновникам повысили зарплаты, чтобы элементарно не было смысла рисковать, а пожарный- и санэпиднадзоры упразднили вовсе. Поэтому наш старый знакомый и не волнуется за судьбу курятника в центре города.

Но самые очевидные изменения произошли с административными зданиями. Полицейские участки, Дом юстиции, МВД стали абсолютно прозрачными! Вне зависимости от того, вписывались ли «космические» объекты в многовековой архитектурный ансамбль. Зато теперь, даже глядя с высоты на Мцхета – один из древнейших городов и первую столицу Грузии, – сразу видно, как пройти к участковому.

Дедушка старается для туристов – невозможно представить ни гида, ни рядового жителя, которые не привезли бы сюда своих гостей. Мцхета, первую столицу Грузии, называют еще и «вторым Иерусалимом». Здесь будто поддерживает куполом небо старейший христианский собор страны – Светицховели, переживший и нашествия, и землетрясения, и, пожалуй, уже чудо, что выстоявший за тысячу лет.

Энергетика в Мцхета настолько пропитана флером давних времен, что даже местные жители благодаря гардеробу иногда кажутся гостями из будущего. И уж совсем неожиданным было увидеть в древнем городе свежеприбывший привет из Беларуси.

Леван Бекурашвили:

Получили вот эти новенькие машины, нормальная машина, отличная! Леван – мужчина практичный, на нашем МАЗе работает второй месяц, но заводской целлофан с сиденья еще не снимал. Его компания закупила несколько белорусских машин. Но чаще, чем с напарниками, мнением по поводу техники под знаком BY делиться приходится с любопытствующими горожанами. Леван Бекурашвили:

Спрашивают – да, в городе: как машина, нормальная? Знают, что из Минска.

«Нравится или нет» – и грузины, и белорусы могут ответить по нескольким статьям взаимной торговли. В прошлом году товарооборот между нашими странами ограничился отметкой в 64 миллиона долларов – цифра, учитывая возможности двух государств, несерьезная – сошлись на этой неделе во мнениях президенты Беларуси и Грузии. Визит Александра Лукашенко в Сакартвело стал первым в истории дипотношений двух стран.

Если верить, что дождь к деньгам, то товарооборот Беларуси и Грузии должен расти на высоких скоростях. Во время первой встречи Лукашенко и Маргвелашвили в Тбилиси идет настоящий ливень. Но президенты, неспешно проходя по красной дорожке, даже не берут в руки зонтики. Долго приветствуют делегации и абсолютно не обращают внимание на мокрые пиджаки во время встречи тет-а-тет. Когда речь об историческом визите, имиджевые условности становятся каплей в дожде протокола.

Александр Лукашенко:

Наверное, давно надо было побывать здесь. Тем более с давних времен, особенно в советские времена, белорусский народ всегда питал глубокие чувства и уважение к грузинскому народу.

Вы знаете, что мой визит начался с возложения венков в знак уважения погибшим в годы Великой Отечественной войны. Это потому, что нашу Беларусь освобождали тысячи грузин.

Я думаю, мы в состоянии создать фундамент наших будущих отношений, который будет основан на крепких торгово-экономических отношениях. В политике у нас нет никаких противоречий, я благодарен и бывшему президенту, и Вам за то, что вы везде на Западе нас поддерживали и поддерживаете.

Георгий Маргвелашвили, Президент Грузии:

Во многих аспектах отношения между Беларусью и Грузией являются и будут являться примером для других стран. Так что мы начинаем очень хороший и интересный путь в будущее. Будем сотрудничать.

Лидеры Беларуси и Грузии беседовали вдвое дольше запланированного. А вот объемы взаимной торговли договорились увеличить более чем в три раза. И, кстати, даже позиции в экспортно-импортном перечне ассоциируются с подъемом, ускорением и экономической витаминкой для развития отношений наших стран.

Александр Лукашенко:

Мы договорились о пилотных проектах — лифты, тракторы, нужные в Грузии, причем разных модификаций. Попробуем с этого начать. Я уверен, что ближайший этот год и будущий мы реализуем эти проекты. Мы готовы обеспечить Грузию в потребности в сельхозтехнике, коммунальной технике, городском пассажирском транспорте, в лекарственных средствах, продовольственной продукции. Об этом уже есть конкретные договоренности.

В рамках нашей встречи с Президентом Грузии был рассмотрен вопрос об открытии белорусского дипломатического представительства в Грузии.

Президент передо мной поставил массу задач по переносу нашего опыта в Грузию, и я ему пообещал, что мы это выполним: начиная от создания опытного сельскохозяйственного кооператива в условиях Грузии (я имею в виду не просто организацию. Организацию - грузины, люди умные, они это быстро сделают), не просто организацию такого кооператива, а создания с учетом нашего опыта.

Если наши правительства будут работать эффективно, и будут реализованы наши договоренности, поверьте, вклад Беларуси в развитие Грузии будет неоспорим. Он будет очевиден. Мы хотим это сделать. Хотим это сделать, как самым близким, добрым не просто друзьям, а нашим братьям, с которыми мы жили в одном доме. Об этом забывать не надо. Мы в Беларуси об этом хорошо помним.

Главы государств не могли не затронуть непростую тему отношений Грузии и России. По мнению президента Беларуси, непонимание на политическом уровне в этой ситуации преодолимо.

Александр Лукашенко:

После всех неразберих и даже войны, можно сказать, конфликта между Грузией и Россией, надо было бы как-то помягче выстраивать отношения и не делать каких-то шагов. Но мы с президентом реалисты и договорились, что подведем черту и посмотрим в завтрашний день, какие можно сделать шаги, чтобы нормализовать отношения между Грузией, сделать еще глубже с Беларусью, и Российской Федерацией. Думаю, в ближайшее время мы найдем хотя бы один ответ на маленький вопрос, какой сделать шаг, чтобы не только прекратить эту риторику, а сблизить позиции государств и жить в одной семье, как когда-то было. Ведь нет противоречий между грузинским народом, белорусами, россиянами. Есть непонимание на политическом уровне, оно преодолимо, но надо ставить перед собой конкретные задачи и делать конкретные шаги.

Обсудили президенты и то, что Грузия отлично умеет продавать – туризм. В прошлом году страна приняла пять с половиной миллионов человек – это на четверть больше, чем проживает в самой Грузии.

Георгий Чоговадзе, руководитель Национальной администрации туризма Грузии:

Посетителей из Беларуси становится с каждый годом все больше – это нас очень радует.

Несколько лет назад в стране специально «причесали» отдельные города, чтобы поднять «гостевую» прибыль на новый уровень. Один из примеров – Сигнахи, отреставрированный от мощеных улиц до зонтика в руке героя Кикабидзе из фильма «Не горюй». «И если бы не туристы, горевать местным было бы самое время», – рассказывает о не отштукатуренной реальности Эка Черкезишвили.

Эка Черкезишвили, жительница Сигнахи:

Туристам очень рада я, рада, что приезжают. Местных очень мало осталось, работы нет, так сидим! Есть гостиницы, рестораны, только там работают. Фабрик нет, ничего нет…

Выходя на пенсию, дама из Сигнахи видела для себя немного вариантов: продавать на улице сувениры или, к примеру, домашнее подсолнечное масло, но, как нельзя кстати, подвернулась вакансия кассира. Так и сложилось. Просто сидеть дома и вязать свитера пятерым внукам для Эки, как и для многих грузинских пенсионеров, – недоступная роскошь. И, кстати, выплаты на заслуженном отдыхе в стране одинаковы у всех. Примерно 70 долларов.

Эка Черкезишвили, жительница Сигнахи:

Хоть работал, хоть не работал – у всех одинаково. Я работаю 40 лет уже, у меня 150 лари – ни больше, ни меньше. Кто-то день работал – ему тоже 150 дают.

Те же, кому до пенсии еще далековато – кто торгует с неповторимым колоритом, кто патрулирует, будто хоть сейчас по бездорожью за рецидивистом! Но Сигнахи не просто отретушированная картинка для туристов – город стал эдакой грузинской Вероной.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Не зря Сигнаги называют городом влюбленных – ЗАГС здесь работает круглые сутки! Сейчас мы посмотрим, насколько популярно это место… Как видим, не очень популярно, но, в принципе, если кто-то из брачующихся сомневается, можно запросто успеть передумать.

Видимо, чтобы воззвать к смелости нерешительных женихов, прямо перед домом бракосочетаний – барышня с цветами. Кстати, в Грузии не комильфо сделать девушке предложение, не оговорив с невестой венчание в церкви. Многие пары и вовсе живут, поклявшись в верности в храме, и не думая вдогонку регистрировать брак в ЗАГСе.

Об особенном положении религии в жизни грузин и не толь об этом, говорили во время встречи президент Беларуси и Каталикос-Патриарх Илия II.

Александр Лукашенко:

Здесь живут наши братья, и та позиция, которую мы занимали по отношению к глобальным проблемам развития грузинского народа, его веры, православия, - оказалась небесполезной. Мы об этом не сожалеем, хотя, как вы хорошо знаете, нам это далось непросто. Это древнейшая земля, которая явилась истоком цивилизации не только на постсоветском пространстве.

Александр Лукашенко посетил и Кафедральный собор Святой Троицы – храм, который пусть и можно назвать новостроем (первое богослужение в этих стенах прошло чуть менее 13 лет назад), но уже ставший одним из самых почитаемых среди жителей Грузии.

Уважение к религии в этой стране, кажется, во всем: о вере вспоминают и проходя, и проезжая мимо собора, а икону можно увидеть не только практически в каждом доме, но даже в винном погребе.

Тамара Рокашвили, менеджер винодельческой компании:

Наше вино традиционное, настаивается в квеври. Квеври – это глиняный кувшин, закопанный в земле и обмазанный изнутри пчелиным воском.

«Фишка» такого производства, в отличие от заводского, в том, что в квеври виноград опускается вместе с кожицей, косточками и даже веточками. Это, конечно, не значит, что в бутылке будут плавать листья – весь этот натурпродукт после брожения очищают от жмыха и, чтобы на 100 процентов выдержать технологию, даже переливают вино природным черпаком.

Тамара Рокашвили, менеджер винодельческой компании:

Это горькая тыква. Отсюда вычищали семечки, опускали ее, вино заливалось туда и потом спокойно ее оттуда доставали. Потом переливали. Страшный труд – работать с квеври. Это только ручной труд. Все нужно выбирать руками, мыть начисто. Это нестандартное вино, нет никакого консерванта, оно всегда разное по вкусу.

Вкус у такого вина более терпкий, чем у заводских аналогов. А вот цена быстро отрезвляет. Средняя стоимость бутылки с самовывозом из погреба – 20-25 долларов. Но за пометку «traditional» готовы платить в десятках стран мира. Более двадцати тысяч бутылок в год отсюда уходит на экспорт. Причем, даже в Италию и Францию – законодатели винной моды. «Никакого секрета – улыбается Рокашвили, – нынче очень модно, когда из современного в технологии разве что камера в хранилище благородного напитка».

Тамара Рокашвили, менеджер винодельческой компании:

Это наша традиция, ей 8 тысяч лет! Приезжать сюда в Грузию и предлагать европейский тип вина – это не интересно!

Если бы так же категоричен в начале 19 века был князь Александр Чавчавадзе, не услышал бы мир о знаменитом «Цинандали». Ведь именно в одноименном селе и именно по европейской технологии, благодаря энтузиазму Чавчавадзе, и стартовало промышленное виноделие в Грузии. Когда-то по этим аллеям бродили Пушкин и Грибоедов, а сегодня своим творчеством «лирики» делятся на бамбуке или дереве влюбленных.

На «винные» ассоциации в Грузии можно наткнуться в весьма неожиданных местах. Здесь даже запрет о распитии алкоголя выполнен в предельно интеллигентной форме. Но чтобы Дом юстиции в форме бутылки! Впрочем, жители Батуми, где и расположено здание, вдохновляющее на тосты за правосудие, уверяют, что архитектурная тара – из-под минералки, и вообще, задумка была рассчитана на гостей курортной грузинской столицы. Вот уж где точно можно сказать подчиненным: вылетишь с работы, как пробка!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Несколько лет назад в Батуми придумали еще одну очень грузинскую «фишку» для туристов. В этом самом месте вместо воды фонтаном в определенные часы дня должна была бить настоящая чача! Самое интересное, что такую высокоградусную затею все-таки реализовали, и, как рассказывают, этот фонтанчик стал пользоваться прямо-таки бешеной популярностью, причем, не только среди гостей города, но и местных жителей. Правда, инициативу вскоре признали нерентабельной, так что сегодня здесь простая вода.

Из фонтанов в Грузии, конечно, не пьют, а вот сырую воду из крана – запросто! Коренной батумец Заур даже удивился нашему вопросу.

Корреспондент:

Вы действительно пьете воду из-под крана?

Заур Партенадзе, житель Батуми:

Да, а что нельзя, что ли? Вода чистая у нас!

Сырую воду без всяких фильтров и опасений наливают даже совсем маленьким детям. Но один день в месяц горожанам все-таки приходится затариваться питьевой в магазинах. Коммунальные службы проводят в трубах генеральную уборку. Такую же, как относительно недавно в самом Батуми. Всего 10 лет назад на городском лице и в помине не было столько косметики.

Красоту обновленного Батуми не из-за стекол автомобиля, а как простой пешеход оценил и президент Беларуси. Гиду не доверять сложно - экскурсию по городу провел председатель правительства Аджарии Арчил Хабадзе.

Но речь на переговорах, конечно, не только о грузинских красотах, но и красивых цифрах в ходе сотрудничества, на которое нацелены главы Беларуси и Грузии.

Александр Лукашенко:

Сюда едут не только отдыхать. Но и, посмотрите, вы мне показали сегодня такие стройки развернутые. Ведущие компании приезжают, вкладывают свои средства инвестируют, и таким образом развивается и процветает ваш край. Я думаю, мы найдем у вас свое место, и вы никогда не предъявите нам претензий. Вы знаете нашу машиностроительную сферу – очень развита. Мы можем предложить вам любые услуги в строительном комплексе. Мы можем поставить вам любую технику от сельского хозяйства до пассажирского транспорта – автобусов, в которых всегда город будет нуждаться. И при нормальном качестве и цене, я уверен, мы выиграем здесь любой тендер. Я уверен и мне это импонирует: коррупция у вас находится на очень низком уровне. Это хорошо. Мы этому тоже много внимания уделяем. Когда есть коррупция – успехов никаких нет.

Гиорги Маргвелашвили, президент Грузии:

Можем констатировать, что между нашими странами – дружба и партнерство. Уверен, Ваш визит пойдет на благо двусторонним отношениям. В лице президента Лукашенко Грузия видит настоящего друга. Друга, который уважает нашу страну и ее государственность. Президент Беларуси на постсоветском пространстве является важной фигурой. Дружба и партнерство с этим человеком будет большим шагом вперед для Грузии и региона в целом.

Там же, в столице Аджарии, меры Бреста и Батуми подписали соглашение об установлении партнерских отношений между двумя крупными южными городами Беларуси и Грузии.

После этого Гиорги Маргвелашвили провел своего рода национальный гастрономический вояж для Александра Лукашенко, продемонстрировав, как традиционно делают чурчхелу и чачу.

А вот после рецепта глобальной реконструкции, по которому Батуми превратился в туристический «пряник», с трудом верится, что это по-прежнему портовый город с советским прошлым.

Но грузинскую душу не загонишь в каркас из стекла и бетона. Отмечать рождение ребенка? Значит, прямо на капоте возле роддома! Причем праздновать могут, пока счастливую маму не выпишут с новым жителем Батуми!

Житель Батуми:

Будем стоять и ждать. 2-3 дня, если захотим или надо будет!

Для трижды отца это уже привычное мероприятие! И, кстати, здесь не принято на эмоциях штурмовать окна роддома и даже из лучших побуждений что-то кричать в сторону палаты молодой мамы. Не потому что нельзя – примета такая. А вот поделиться с вами позитивным настроением – почему нет?

Житель Батуми:

Вы, как мы поняли, из Беларуси. Мы передаем вам огромный привет! Очень дружные люди, любим вас, как и вы нас!

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Но есть регионы, из которых горячий грузинский привет можно передать очень условно. Гудаури! Два с лишним километра над уровнем моря и настоящая зима, когда внизу давным-давно май по белорусским меркам. Да, это вам не Батуми!

Уж кому явно не по душе такая романтика, так это водителям фур. Каких-то полтора часа езды от грузинской столицы – и вот, снегоуборочная техника возле дома – нормальное дело. До того как сюда на лыжах въехали любители высокого спорта, еще в конце 80-х в поселке жили всего 10 человек. Одной из них была дама, к которой мы традиционно без предупреждения – мы же в Грузии! – заглядываем на снежный огонек.

Нона Сетуридзе, жительница Гудаури:

Заходите! Садитесь, мы Вам кофейку приготовим!

Когда-то она продала две квартиры в Тбилиси, чтобы каждый день любоваться заснеженными вершинами. Не заморозило поэтических настроений даже то, что из-за отсутствия автобусов до работы приходилось ходить пешком по 12 километров! И все же за десятки лет жизни в горах, смеется Нона, в семейном альбоме нет практически ни одной фотографии на фоне, так многих сводящем с ума!

Нона Сетуридзе, жительница Гудаури:

На фоне гор не успеваю фотографироваться, представьте себе!

«Горные вершины однозначно заостряют и характер», – делится наблюдениями хозяйка. В дом так же, как она, местные наверняка пустят, но и намека на фривольность или панибратство терпеть никто не станет.

Нона Сетуридзе, жительница Гудаури:

Правда, что тяжелый менталитет у горского народ. Если даже кто-то лишнее сказал, наш этого не потерпит.

Давид тоже будет в горах жить! Будущий бизнесмен, для него дедушка построил гостиницу, так что будущее обеспечено!

Кроме дедушки, на будущее Давида, впрочем, как и остальных четырех с лишним миллионов грузин, работает и относительно новое правительство. Работает уже год с небольшим, но, по сравнению с 10-летней эпохой Михаила Саакашвили, смена состава в парламенте многим кажется недавней. К тому же, жителям страны была обещана столь масштабная перезагрузка, что в ожидании позитивных перемен грузины делают скидку на необходимое для них время.

Сергей Бахшинов, житель Тбилиси:

Еще, я думаю, не собралось это новое правительство, чтобы довести до конца то, что у них было задумано. Будем ждать, что будет улучшение все-таки, будем идти вперед.

Серьезного движения вперед ждут не только жители Сакартвело, но и президенты Беларуси и Грузии от партнерства наших стран. И речь не только о цифрах товарооборота, но и глобальном долговременном сотрудничестве.

Во время визита Александра Лукашенко было подписано более полтора десятка совместных документов. И, как заметил президент нашей страны, экономические контакты между Беларусью и Грузией вовсе не ограничатся банальной торговлей.

Александр Лукашенко:

Мы понимаем, что сегодня просто торговать – мало. Надо создавать совместные предприятия. Мы готовы открывать здесь совместные предприятия. Опыт у нас также есть. Мы не просто готовы продавать, допустим, тракторы, лифты, сельскохозяйственную технику, мы готовы приходить с конкретными проектами. Вплоть до создания конкретных кооперативов под конкретные виды продукции. Как пример создания этих кооперативов для всей Грузии – мы об это также с президентом говорили, мне понравилась его крайняя заинтересованность, – скажу откровенно, мы проходили через это, крайняя заинтересованность в спасении села.

Кстати, с приходом к штурвалу Георгия Маргвелашвили, оптимизма не только у грузин, живущих в сельской местности, заметно прибавилось. Ведь до президентских выборов в 2013 году почти год в Грузии фактически было двоевластие. Управленческое одеяло перетягивали то Михаил Саакашвили, то премьер с партийным большинством в парламенте миллиардер Бидзина Иванишвили. Но в итоге главу государства переизбрали, а Иванишвили ушел сам. Пообещав со стороны отслеживать температуру политических течений.

Кстати, та самая температура, но уже в одном из природных источников, в пятом веке, по легенде, привела к основанию Тбилиси. Раненый во время охоты царя Вахтанга Горгасали фазан якобы сварился в горячих водах, и правитель распорядился заложить в знаковом месте город.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Со статуей основателя Тбилиси связаны легенды и из современной жизни грузинской столицы. Возможно, совпадение, но бывший премьер-министр страны Бидзина Иванишвили свой знаменитый особняк из стекла построил именно в такой точке города, что кажется, будто царь Вахтанг лично приветствует именно бывшего главу грузинского правительства.

Но есть в Грузии как минимум один город, где любители архитектурного эксклюзива едва ли рискнут возвести подобное жилище.

После землетрясения – уже в советское время – Гори фактически превратился в руины. Поэтому с древностями здесь ситуация сложная, отвечать за достопримечательности приходится Дому-музею Сталина и вагону, в котором путешествовал вождь. Если присмотреться, можно в деталях рассмотреть ретро-VIP-обстановку, но историческое настроение быстро размывается приветом из нынешнего времени.

Зато буквально через дорогу можно утолить другие аппетиты! Мы, признаться, сразу и не смекнули, зачем повару с таким энтузиазмом нырять за лавашом? Но, заглянув в мини-пекарню, стало понятно: здесь нужно глубокое понимание технологии.

В один прием сюда поместится примерно 30 лавашей, и покупателям такое настенное творчество продают обжигающе горячим. Цена, если перевести в белорусские рубли, – 3-4 тысячи. И, кстати, по поводу санитарных норм, как вы наверняка заметили, здесь никто и не думает переживать. Да и сервис – по-домашнему: завернули в свежую прессу – и ладно! Потом ту же упаковку можно развернуть и почитать, как друзья неподалеку от хлебной лавки.

Георгию не до пространных разговоров: родная сборная по футболу накануне проиграла Германии – 2:0. Но Василий, как может, старается утешить товарища. Мужская дружба по-грузински – та еще история с неповторимыми сюжетными линиями! Друг здесь, пожалуй, даже больше, чем родственник! Если у одного беда, на помощь не придут – прилетят как минимум пятеро!

Василий Каниашвили, житель Гори:

Дружба – это самое святое для грузина! (Вот Вы для друга на что готовы?) На все! (Умереть?) Да! Даже убить. Если друг не работает, мы, как можем, помогаем – деньги или продукты. Эта ситуация в Грузии часто – безработица!

Амиран Экушаурашвили, житель Мцхета:

Работы нет, зарплаты нет, а жить надо? Надо! (А вы кем работаете?) Как вам сказать, если попадет, на черную работу иду: то там, то там…

Таких, как Амиран, который перебивается нестабильными заработками, в Грузии, по разным оценкам, около 30 процентов. Официально же трудоустроиться не может каждый седьмой житель страны. Вот и наш собеседник рад бы закатать рукава, но пока, чтобы накормить семью, откармливать приходится хрюкающих питомцев. В прошлом профессиональный штангист говорит, что так тяжело ему не было даже в «железном спорте».

Амиран Экушаурашвили, житель Мцхета:

Доллар поднимается – цены поднимаются. Был 1,74, стал 2,20. Зарплаты что были раньше, те и остались, а цены выросли!

Но как бы ни выросли цены, от некоторых привычек и связанных с ними расходов грузины наверняка не откажутся никогда. К примеру, от сушки белья на свежем воздухе. А ведь за демонстрацию исподнего вблизи центральных улиц грозит солидный штраф. Или вот еще: как не обсудить тот же рост цен в тбилисской серной бане? Традиции походов в знаменитые многовековые парилки не смог остудить ни один кризис.

Ольга Петрашевская, специальный корреспондент:

Кстати, много лет назад каждому посетителю тбилисских серных бань было позволено париться до рассвета. А еще здесь же, прямо в бане, в определенные дни женщины устраивали смотрины. Интересно, каков был дресс-код на этих мероприятиях?

Что же касается дресс-кода современного, анекдоты – анекдотами, но у многих грузин до сих пор в почете легендарная кепка-аэродром! Винтаж вне времени на все сезоны и случаи жизни!

Грузины:

Волос нет, потому и ношу! Бабушки и дедушки…бабушки – нет, но дедушки носили, без нее не выходили. (Почему эта кепка не выходит из моды уже столько лет?) Никогда не выйдет! Мне будет 60 – тоже буду носить!

Но у тех, кто о шестидесяти вспоминает только глядя на спидометр, головной убор в принципе не в фаворе – может улететь. Хоть проезжая часть и не аэродром вовсе, но когда речь о езде по-грузински, проезжую часть запросто можно перепутать со взлетной!

Тбилиси, 8 вечера. Обратите внимание: любителям городского дрифта никто даже не сигналит. Привыкли. А кто-то в плотном потоке даже включается в рискованную игру в шашки.

Вопрос на дорожной поверхности: куда смотрит неподкупная грузинская полиция? Неподкупная. Смотрит. Поэтому асам руля и укротителям скорости, конечно, приходится раскошеливаться на штрафы. Но как горячему грузину отказаться от такого сцепления с адреналином?!

Грузины:

У нас в Тбилиси жизнь должна всегда течь горячо. А вот когда теплее, и надо поддобавить, не уснуть – мы вот так гоняем! Вот именно – по-грузински гоняем!

В деревне дрифтер на стареньком «Беларусе» готов ответить столичным: «Знай наших»! Но, в основном, сельские жители уже включились в другую гонку…за урожай.

Михаил Бедзинашвили:

Здравствуйте! Из Беларуси? Дай вам Бог здоровья! Беларусь и Грузия, прямо скажу: братья!

Изначально мы хотели расспросить, как же живется в Грузии вдали от городских развязок, но передумали, узнав о таком важном эмоциональном перекрестке, связывающем Беларусь и пожилую пару, живущую в тысячах километров от нашей страны.

Михаил Бедзинашвили и спустя много лет с дрожью в голосе вспоминает свою поездку в Хатынь.

Михаил Бедзинашвили:

Целую деревню сожгли! Один кузнец остался там и маленького ребенка спас. Сколько я там плакал!

Вот в этом селе, в этой паре, пожалуй, и есть то, что есть Грузия. Им очень непросто, в том числе и признавать, что огород – необходимость, а не хобби на старости лет. Но вместо долгих монологов о жизненных сложностях, Бедзинашвили от души смеется над прохудившимися перчатками. И как же безоговорочно им веришь, что не в штопаном богатстве то самое счастье…

Жена Михаил Бедзинашвили:

Если мы имеем кусок хлеба – всегда стараемся угостить других, сами может быть останемся без хлеба – вот это наша душа!

Грузинская душа – она и знак вопроса, и многоточие. Как и сама Сакартвело – страна, где сливаются и дороги, и реки, и время будто плывет против течения. А заодно и против стереотипов.