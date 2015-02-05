Молодежный парламент будет создан в 2015 году при Минском областном Совете депутатов

Новости Беларуси. В Год молодежи в Минской области появится Молодежный парламент, который будет создан при Минском областном Совете депутатов.

В составе парламента будет 57 человек. Это жители Минской области в возрасте от 12 до 31 года.

От них ждут интересных предложений, новых решений, смелых законопроектов. У молодежи появится возможность более активно принимать участие в социально-экономическом развитии области, а также отстаивать интересы своего района, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.