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Митрополит Филарет и Президент обсудили актуальные вопросы сотрудничества Белорусской Православной Церкви и Государства

19 мая 2015 17:16
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Новости Беларуси. Президент 19 мая встретился с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Александр Лукашенко в гости к Владыке  -  к духовному наставнику и хорошему другу приезжает по традиции каждую весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил Владыку за труды и усердное служение на благо государства и белорусского народа. Митрополит Филарет и Президент обсудили актуальные вопросы сотрудничества Белорусской Православной Церкви и Государства. Они тепло пообщались,  обменялись подарками.

Владыка Филарет - личность легендарная: удостоен звания Героя Беларуси, награжден Орденом Франциска Скорины. Он стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. За 35 лет служения  в стране образованы епархии, новые монастыри,  духовные школы. Кроме того,  установлен доброжелательный и конструктивный диалог православной церкви с государственной властью и общественными организациями.

# Церковь # Александр Лукашенко # Филарет # Фотофакт

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