Новости Беларуси. Президент 19 мая встретился с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси. Александр Лукашенко в гости к Владыке - к духовному наставнику и хорошему другу приезжает по традиции каждую весну, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Глава государства поблагодарил Владыку за труды и усердное служение на благо государства и белорусского народа. Митрополит Филарет и Президент обсудили актуальные вопросы сотрудничества Белорусской Православной Церкви и Государства. Они тепло пообщались, обменялись подарками.

Владыка Филарет - личность легендарная: удостоен звания Героя Беларуси, награжден Орденом Франциска Скорины. Он стал знаковой фигурой, связавшей десятилетия атеизма и годы возрождения веры. За 35 лет служения в стране образованы епархии, новые монастыри, духовные школы. Кроме того, установлен доброжелательный и конструктивный диалог православной церкви с государственной властью и общественными организациями.