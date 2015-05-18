Новости Беларуси. На территории ЕАЭС планируют создать Евразийский союз нотариата. Это позволит гармонизировать законодательства стран, входящих в интеграционное объединение.

В 2014 году нотариальные палаты Беларуси, России, Казахстана и Армении подписали соглашение о сотрудничестве. Это стало первым шагом на пути к созданию союза нотариусов,сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Унификация законодательств упростит получение правовой помощи жителям стран ЕАЭС.

Асель Жанабилова, председатель Республиканской нотариальной палаты Казахстана:

Наша цель, нас, председателей, президентов нотариальных палат этих стран, с тем, чтобы унифицировать и гармонизировать наши законодательства, с тем, чтобы нашим гражданам было удобно понимать, воспринимать и получать правовую помощь при совершении нотариальных действий.