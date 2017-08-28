«Мирные каникулы» на белорусской земле: Александр Лукашенко встретился с сирийскими детьми во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Дети из Сирии получат возможность учиться и отдыхать в Беларуси. 27 августа на встрече с министром социальных вопросов и труда Арабской Республики глава белорусского государства поручил разработать соответствующую программу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Примечательно, что во Дворец Независимости пригласили самих сирийских ребят, которые две недели отдыхали в нашей стране. Событий и трагедий, которые пережили эти дети, с лихвой хватило бы на несколько взрослых жизней: они потеряли близких, пережили бомбежки и прошли «крещение» огнем и взрывами. Рахаф Салем всего 12. Ее отца и мать убили, а сама девочка почти год была в плену у террористов. Отдых в Беларуси называет лучшим, что с ней приключилось за последнее время.

Рахаф Салем:

Я отдыхала в лагере «Зубренок». Мне очень понравилось. Для нас каждый день организовывали игры, за нами очень внимательно следили врачи, нас обслуживали так же, как и белорусских детей. Но самое главное, что мне понравилось, это то, как к нам уважительно от6носились белорусские ребята. Все улыбались и обязательно с нами здоровались. Они рассказывают о войне, которую знают не по учебникам, и мечтают о мире, которого так не хватает в родной стране.

Дети:

Я надеюсь, что еще раз вернусь в нашу дружественную Беларусь. Очень хочется, чтобы я и другие дети смогли еще раз приехать в Беларусь и отдохнуть здесь так же. Две недели 80 мальчишек и девчонок из «горячей точки» отдыхали, проходили медицинское обследование и жили в Беларуси, как и положено детям – без взрослых проблем и разговоров о войне. Статистика жестока: около трех миллионов сирийских ребят в возрасте до шести лет никогда не видели ничего, кроме военных действий.

Александр Лукашенко во Дворце Независимости встречает сирийских детей, как самых дорогих гостей. Ребята заметно волнуются, но с удовольствием делятся впечатлениями о «мирных каникулах». Говорят, каждый день был незабываемым.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы вас ждем в любое время вместе с вашими друзьями. И вы им передайте, что в Беларуси их всегда с большой любовью будут принимать. Вы это уже почувствовали. Передайте сирийцам, что белорусы у них самые добрые друзья. Я очень хорошо знаю вашего президента Башара Асада, поэтому если его увидите, ему также от меня привет передайте. Это тебе личное мое поручение. Съездишь, передашь привет президенту Сирии и вернешься назад.

Глава государства предлагает расширить помощь сирийским детям и дает поручение разработать программу, которая позволит уже в 2018 году принять на оздоровление большее количество ребят. Отдых, а впоследствии и учеба в нашей стране. Президент подчеркнул: сегодня не хотелось бы говорить о войне и той помощи, которую Беларусь оказывает терпящему военное бедствие народу. Важно будущее. А это – дети.

Александр Лукашенко:

Мы знаем, что такое война. У нас еще живы те поколения, которые пережили страшную Вторую мировую, Великую Отечественную войну. Помнят, как гибли дети, старики. Беларусь больше любой другой республики Советского Союза пострадала в последней войне. Госпожа министра, я исхожу из обычной человеческой истины: если ты откликаешься на чье-то горе, то, если, не дай бог, у тебя это произойдет, точно так и тебе помогут. Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси. Может, это будет сотня, может, 500 человек, может, тысяча. Главное, чтобы мы заранее спланировали и смогли пригласить ваших детишек для отдыха, оздоровления, а потом, возможно, и для учебы в Беларуси. Министр по социальным вопросам Арабской Республики в Беларусь приехала уже в пятый раз. Она посещала медицинские учреждения и социальные объекты. Наш опыт очень полезен при восстановлении работы социальной системы в Сирии. На, казалось бы, протокольной встречи с Президентом Рима Аль-Кадери эмоций не скрывает: ребята получили массу положительных эмоций и будут счастливы сюда вернуться.

Рима Аль-Кадери, министр социальных вопросов и труда Сирийской Арабской Республики:

Вы предвосхитили нашу просьбу. Вы практически воплотили сейчас мечты детей. Мы очень любим вас в Сирии. И я лично обещаю заняться этой программой. Я думаю, что оздоровление, отдых и учеба наших детей здесь будут все больше способствовать сближению наших народов. Все дети довольны пребыванием здесь. И все мечтают вернуться в эту прекрасную страну и найти здесь еще и еще друзей. В случае с этими детьми мирная жизнь – как терапия. Но история 10-летней сирийки на прошлой неделе буквально потрясла неравнодушных белорусов. Перед поездкой в лагерь все ребята прошли обследование. У девочки врачи обнаружили отклонение. На УЗИ опасения подтвердились. Опухоль в брюшной полости оперативно удалили, и сейчас малышка идет на поправку.

Александр Лукашенко:

Как себя чувствует девчонка, которую прооперировали? Рима Аль-Кадери, министр социальных вопросов и труда Сирийской Арабской Республики:

Хирургическая операция прошла отлично. Спасибо. Все хорошо. Я, честно говоря, сначала боялась. Не сомневалась в высоком профессионализме белорусских врачей, но переживала, что она потеряет время, упустит возможность пообщаться с белорусскими друзьями. Подопечная врачей Республиканского научно-практического центра детской онкологии останется в Беларуси до полной реабилитации. Сейчас пациентка под неусыпным медицинским контролем. Александр Лукашенко:

Если бы ее не прооперировали, то она бы уже не смогла ни с кем общаться. Здесь она пускай находится столько, сколько надо. Мы ее на ноги поставим. Сегодня сирийские гости отправляются домой. Правда, желание задержаться огромное. Говорят, мечтают, чтобы пошел снег и самолет отменили.