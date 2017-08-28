Уполномоченные представители Президента Беларуси появятся в каждой области страны и в Минске

Новости Беларуси. Уполномоченные представители главы государства появятся в каждой области Беларуси и в столице. Они будут информировать Президента о реальном положении дел на местах, заниматься анализом и ситуации.
Новости Беларуси. Уполномоченные представители главы государства появятся в каждой области Беларуси и в столице. Они будут информировать Президента о реальном положении дел на местах, заниматься анализом и ситуации.
Появление нового института власти уже связывают с усилением влияния на развитие регионов. Статус и задачи уполномоченных представителей главы государства определен Указом, который подписал Александр Лукашенко.