Прямой эфир

Уполномоченные представители Президента Беларуси появятся в каждой области страны и в Минске

28 августа 2017 16:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Уполномоченные представители главы государства появятся в каждой области Беларуси и в столице. Они будут информировать Президента о реальном положении дел на местах, заниматься анализом и ситуации.

Уполномоченные представители Президента Беларуси появятся в каждой области страны и в Минске-1

Появление нового института власти уже связывают с усилением влияния на развитие регионов. Статус и задачи уполномоченных представителей главы государства определен Указом, который подписал Александр Лукашенко.

# Государственная социальная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси»
28 августа 2017 15:41

«Я предлагаю уже сейчас на будущий год подумать о программе поддержки детишек из Сирии в Беларуси»

«Мне показалось, что Беларусь будет весьма востребована в том экономическом росте, развитии Египта»
28 августа 2017 15:40

«Мне показалось, что Беларусь будет весьма востребована в том экономическом росте, развитии Египта»

Не формальное заседание, а диалог: в Молодечно прошел областной педсовет
28 августа 2017 14:21

Не формальное заседание, а диалог: в Молодечно прошел областной педсовет