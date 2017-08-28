Новости Беларуси. Договоренности между Беларусью и Египтом, достигнутые на высшем уровне в январе 2017 года, стали одной из тем встречи 28 августа во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президент Александр Лукашенко пообщался с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри. Напоминаем, что в ходе визита белорусского лидера в Каир главы государств договорились сотрудничать в экономике, гуманитарной сфере и безопасности, а также пообещали поддерживать друг друга на международной арене. Тогда по итогам официальных переговоров был подписан пакет документов. Сегодня страны намерены наращивать товарооборот и вместе упрощать условия взаимной торговли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Я очень хорошо помню последние переговоры в Каире, в Египте с моим коллегой, с высшими должностными лицами. Это был очень хороший и, как я надеюсь, очень успешный визит. Мы тогда о многом договорились с президентом Египта, и ваш визит очень важен и значим потому, что он позволяет не забывать о наших договоренностях. Визиты высокого уровня членом правительства, будь то Беларуси в Египет или Египта в Беларусь многое значат в плане реализации договоренностей, которых мы достигли тогда, в январе, во время переговоров. Мне показалось, что Беларусь будет весьма востребована в том экономическом росте, развитии Египта. Еще раз хочу подтвердить: мы сделаем все, о чем договаривались. Все будет зависеть от вас, египтян. Мы настолько быстро можем развернуться в Египте, насколько на то будет ваше желание.