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Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи

11 мая 2018 18:19
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Новости Беларуси. Президент Беларуси совершит визиты в Россию и Таджикистан. 14 мая в Сочи состоится заседание Высшего Евразийского экономического совета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи-1

Помимо участия в нём запланирована встреча Александра Лукашенко с Президентом России Владимиром Путиным, на которой лидеры стран обсудят состояние и перспективы двусторонних отношений, имеющиеся проблемные вопросы, подготовку к предстоящему в Минске заседанию Высшего государственного совета. Накануне визита в Кремле отметили, что стратегическое партнерство двух стран развивается успешно.

Какие вопросы обсудят Александр Лукашенко и Владимир Путин на встрече в Сочи-4

Сергей Рекеда, директор Центра изучения перспектив интеграции (Россия):
Важной остается задача усиления и укрепления гуманитарного взаимодействия между Россией и Беларусью. Важно отметить, 2018 год – это год председательства России в Евразийском экономическом союзе. В начале 2018 года, обращаясь к государствам-участницам Евразийского экономического союза Владимир Путин отметил, как один из приоритетов председательства России – развитие человеческого измерения интеграционных проектов в Евразии.

Я считаю, что это важно, потому что вопросы и споры могут решаться на уровне первых лиц государства, но на уровне обычных человеческих отношений выстраивается глубинная интеграция, которая связывает ближе наши страны.

Во время визита Александра Лукашенко в Таджикистан будет подписана дорожная карта сотрудничества на два года

# Беларусь-Россия # Сергей Рекеда # Фотофакт

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