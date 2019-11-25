Прямой эфир

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции с визитом в Минске: какие мероприятия запланированы

25 ноября 2019 09:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 ноября с рабочим визитом в Беларуси руководители внешнеполитических ведомств сразу двух скандинавских стран: министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто и министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланирован ряд двусторонних встреч. По итогам переговоров в МИД нашей страны они пообщаются с прессой.

Отметим, в начале ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Швецию.

Министры иностранных дел Финляндии и Швеции с визитом в Минске: какие мероприятия запланированы-1

 

# Международная политика # Анн Линде # Пекка Хаависто # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Ожидать большей инициативы или плыть по течению. Как выглядит сегодня парламент Беларуси
24 ноября 2019 18:18

Ожидать большей инициативы или плыть по течению. Как выглядит сегодня парламент Беларуси

«Парламентские выборы-2019 показали нам кое-что новое». Разберемся в политических технологиях
24 ноября 2019 16:43

«Парламентские выборы-2019 показали нам кое-что новое». Разберемся в политических технологиях

«Выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов
22 ноября 2019 11:41

«Выборы прошли неплохо». Центризбирком Беларуси подвёл итоги парламентских выборов