Министры иностранных дел Финляндии и Швеции с визитом в Минске: какие мероприятия запланированы

Новости Беларуси. 25 ноября с рабочим визитом в Беларуси руководители внешнеполитических ведомств сразу двух скандинавских стран: министр иностранных дел Финляндской Республики Пекка Хаависто и министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Запланирован ряд двусторонних встреч. По итогам переговоров в МИД нашей страны они пообщаются с прессой.

Отметим, в начале ноября министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей совершил первый в истории двусторонних отношений визит в Швецию.