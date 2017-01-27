Министр здравоохранения Валерий Малашко: мы должны усваивать все новое и передовое и привносить в нашу жизнь
Новости Беларуси. Глава государства назначил нового министра здравоохранения Беларуси. Им стал Валерий Малашко. До этого он возглавлял Министерство труда и социальной защиты.
27 же января глава государства согласовал назначение ряда заместителей министров, а также руководителей местной вертикали власти.
От каждого Александр Лукашенко ожидает максимальной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Министерство здравоохранения – одно из ключевых в составе правительства и знаковых для большинства из нас: отвечает за здоровье всех белорусов. Здесь и демография, продолжительность, да и качество жизни каждого из нас.
Главой ведомства стал Валерий Малашко, освободивший в связи с назначением кресло министра труда и социальной защиты.
Кандидатов было много, полтора десятка человек. А решение Президент принял с учетом высоко авторитета Валерия Малашко. При этом особую поддержку высказали его коллеги-медики. Впрочем, Президент иронично подчеркнул, что в этом назначении есть и его вина.
Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Когда мы коснулись вопроса назначения другого министра и мне предложили, наверное, десятка полтора кандидатур, оказалось, что самый высокий рейтинг у вас.
Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место.
Я не хочу сказать, что должность министра труда у нас какая-то второстепенная, но, согласитесь, что должность министра здравоохранения в любой стране наиважнейшая, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же, назначая нового министра здравоохранения, отступить от своего самолюбия, признав, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения.
Валерий Малашко окончил мединститут. От врача интерна прошел путь до главы Могилевской областной детской больницы. В Могилевской же области возглавлял управление здравоохранения, а затем там же был заместителем председателя исполкома. То есть хорошо знает и об успехах белорусских медиков, и о проблемах, которые предстоит решать в отрасли.
Валерий Малашко, министр здравоохранения Республики Беларусь:
Поставлена задача улучшения, в первую очередь, первичной медико-санитарной помощи. То есть это на всех уровнях доступность оказания медицинской помощи каждому человеку, из любого региона нашей страны. Конечно же, это развитие высоких технологий: мы не должны останавливаться, а наоборот, усваивать все новое и передовое, что есть в мире и привносить в нашу жизнь.
Новые лица 27 января появились в других ключевых ведомствах.
Впрочем, некоторые лишь поменяли должность. В Министерстве экономики сразу два назначения: Дмитрий Крутой теперь первый заместитель, Павел Утюпин и Александр Червяков – заместители министра.
Первым заместителем министра спорта и туризма стал Вячеслав Дурнов. Ведомство, отвечающее за энергетику в стране: первый заместитель министра Виктора Каранкевич, Ольга Прудникова – заместитель. Алла Ломакина – заместителем министра сельского хозяйства и продовольствия. А в Комитет по стандартизации возглавил Дмитрий Барташевич.
Екатерина Жилянина, СТВ:
От местной власти многое зависит, поэтому спрос, как говорится, с руководителей большой. Принимая кадровые решения, Александр Лукашенко всегда обозначает основные требования и задачи. Но для того, чтобы их решать, нужны соответствующие полномочия и условия.
Президент отмечает: нужно усилить власть руководителей на местах. Но вместе с тем должна возрасти исполнительская дисциплина.
Должным образом предстоит наладить и работу с людьми.
Александр Лукашенко:
Давайте больше власти председателям сельских советов и спрашивайте с них. Напишите им 10 пунктов, по которым они должны принимать решения, как мы сделали по знаменитому, как его называют, «Указу о тунеядцах». Там же почти полностью исключающий проблемы записан пункт: в случае трудностей в жизни человека председатель сельского совета или сельский совет вправе решить: он не будет платить эти налоги.
Страна накануне важной компании: весна не за горами, а значит скоро и посевная. Разумеется, подготовка к ней – в нарезке основных задач.
Александр Лукашенко:
Еще не одного государство без хлеба, молока и мясо не жило. Поэтому уже сегодня надо думать о том, как это делать. В каждом районе 2-3 хозяйства – тяжелые. И вы знаете мои требования. Это ваши хозяйства. Вплоть до того, что перевести на ручное управление, но вы должны всем показать, что и там можно работать.
Восстановление предприятий, таких как райагросервисы, тоже предстоит взять на контроль местной власти. А еще развитие инфраструктуры. Разумеется, в каждом отдельном регионе есть свои особенности.
Андрей Кунцевич, заместитель председателя Могилевского областного исполнительного комитета:
Развитие социальной сферы остается в числе главных государственных приоритетов. А значит и от местных органов власти люди вправе рассчитывать на конкретные шаги, направленные на повышение качества жизни населения.
Игорь Шалудин, председатель Островецкого районного исполнительного комитета:
Сегодня город Островец представляет собой практически сплошную стройку. Очень активно возводятся объекты социальной инфраструктуры: больницы, детские сады, школы, дороги. Поэтому я считаю, что людей нужно информировать, слушать и слышать.
И еще немаловажный аспект – личные, человеческие качества управленцев. Такие как справедливость и честность по отношению к подчиненным, жителям своего района, и государству.
Александр Лукашенко:
Смотрите мужики: вы лицом к лицу с народом. Наши люди вообще справедливость везде ищут, и это хорошо. Невозможно что-то спрятать. Даже если вы что-то подумали, это со временем будет известно. Такое у нас общество, с обостренным чувством справедливости. Поэтому я вас прошу: не трогайте чужое, особенно государственное.
Всего Александр Лукашенко сегодня назначил и согласовал в новых должностях около 30 чиновников.