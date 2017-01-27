Министр здравоохранения Валерий Малашко: мы должны усваивать все новое и передовое и привносить в нашу жизнь

Новости Беларуси. Глава государства назначил нового министра здравоохранения Беларуси. Им стал Валерий Малашко. До этого он возглавлял Министерство труда и социальной защиты.

27 же января глава государства согласовал назначение ряда заместителей министров, а также руководителей местной вертикали власти.

От каждого Александр Лукашенко ожидает максимальной ответственности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Министерство здравоохранения – одно из ключевых в составе правительства и знаковых для большинства из нас: отвечает за здоровье всех белорусов. Здесь и демография, продолжительность, да и качество жизни каждого из нас.

Главой ведомства стал Валерий Малашко, освободивший в связи с назначением кресло министра труда и социальной защиты.

Кандидатов было много, полтора десятка человек. А решение Президент принял с учетом высоко авторитета Валерия Малашко. При этом особую поддержку высказали его коллеги-медики. Впрочем, Президент иронично подчеркнул, что в этом назначении есть и его вина.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Когда мы коснулись вопроса назначения другого министра и мне предложили, наверное, десятка полтора кандидатур, оказалось, что самый высокий рейтинг у вас.

Все давали характеристики, прежде всего ставя вас на первое место.

Я не хочу сказать, что должность министра труда у нас какая-то второстепенная, но, согласитесь, что должность министра здравоохранения в любой стране наиважнейшая, потому что это связано со здоровьем целой нации, нашего населения. Мне пришлось выбирать: или же согласиться с тем, что было, или же, назначая нового министра здравоохранения, отступить от своего самолюбия, признав, что Малашко нужнее в качестве министра здравоохранения.