Александр Вучич: наши отношения всегда были очень хорошими, но нужно увеличить товарооборот

Новости Беларуси. Беларусь и Сербия намерены выстраивать и поддерживать двусторонние отношения. Об этом 27 января шла речь во время встречи главы белорусского государства и председателя правительства Сербии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диалог в политике и экономике, продуктивные встречи и двусторонние документы, а еще поддержка дружбы на самом высоком уровне. Вот уже второй день белорусская тема не сходит с первых полос сербских газет. Кадры из Синеокой и в телевизионном эфире балканской страны: главу сербского правительства встречает белорусский премьер, письменное подтверждение устных договоренностей. Обширная и география визита. Делегация посетила Минский автомобильный завод. Кстати, техника с пометкой «made in Belarus» занимает больше половины сербского рынка. Да и по дорогам Белграда белорусский транспорт колесит с десяток лет.

Не так давно в нашу страну с первым официальным визитом была глава Парламента Сербии. Теперь – глава правительства. Тесные торгово-экономические контакты Беларуси и Сербии установлены были еще в 2009. Тогда две страны подписали соглашение о свободной торговле. За 7 лет товарооборот вырос практически в 5 раз. В 2015 году он составлял более 250 миллионов долларов. Правда, в 2016 году объем торговли упал, и эту ситуацию надо исправлять.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Нам надо отношения выстраивать, поддерживать. Хотя в последнее время у нас товарооборот немного снизился, а это основа и фундамент любых отношений. Я думаю, что после вашего визита в Беларусь, господин премьер-министр, мы все-таки найдем те болевые точки, которые нужно устранить, и те пути, которые приведут нас к восстановлению (хотя бы восстановлению) нашего товарооборота. А он был очень высоким! Все-таки за 250 миллионов долларов мы когда-то имели товарооборот – это очень прилично для наших республик. И то, что сегодня падение… Мы должны предпринять максимум усилий для того, чтобы хотя бы достичь того уровня, который у нас был. Я еще раз подчеркиваю: мы к этому готовы. Мы готовы сделать для вас все, что мы можем сделать. Запрещенных тем для сотрудничества нет. Даже в самые трудные времена мы вас поддерживали, и будем поддерживать, поэтому вы можете рассчитывать на Беларусь. Все что мы можем, мы всегда для нашей Сербии сделаем.

Александр Вучич – сербский политик, уже третий год председатель правительства балканской страны. До этого не один год был депутатом, занимал должность министра обороны Сербии. В Беларуси Александр Вучич не первый день (прилетел накануне), а вот нашу страну посещает впервые.

Александр Вучич, председатель правительства Республики Сербия:

Конечно, нам надо сделать все: увеличить наше сотрудничество по политическим и экономическим вопросам. Наши отношения всегда были очень хорошими, но, как вы уже сказали, надо увеличить товарооборот. Беларусь – это дружественная страна не только Республики Сербия, но народа Сербии. Сербия – ключевой партнер Беларуси на Балканах. Диалог между двумя странами налажен на высоком политическом уровне. За все время в балканской стране глава белорусского государства был четыре раза. Даже когда в 1999 небо Сербии штурмовали самолеты НАТО, Александр Лукашенко прилетал в Белград, чтобы выразить поддержку жителям республики. Не единожды в Синеокую приезжал сербский лидер. Именно Томислав Николич первым из лидеров других стран приедет в Беларусь после прошедшей в нашей стране президентской кампании. Впрочем, и в 2013 после победы на выборах в Сербии именно Беларусь сербский лидер посетит... первую. Вот такая двусторонняя дружба.

Беларусь и Сербия уже не раз подчеркивали: товарооборот в 250 миллионов долларов – не предел. Ставка – на 5000 миллионов. Диалог налажен в машиностроении, сельском хозяйстве, строительстве. Инвестиционных проектов не счесть.

«Минск-мир» сегодня в тройке самых масштабных строек страны (реализовать проект планируют к 2027 году). В названии свои шифры: официальный Минск готов к мировому диалогу. Капсулу минского «Маяка» заложил лично сербский Президент. Кстати, аналог минского «Маяка» реализуется и в Сербии. А еще подобные проекты должны покорить Москву, Багдад и даже кубинскую Гавану. Теперь вновь новая страница инвестиционного сотрудничества. 27 января в Минске открыли один из крупнейших торговых комплексов. Это часть сербского инвестпроекта «Маяк Минска». В новым торговом центре будут представлены как белорусские, так и мировые бренды. Некоторые, кстати, придут к нам впервые. Кроме того, комплекс создаст и новые рабочие места. По прогнозам до конца года трудиться здесь будут 5000 человек.

И сегодня же председатель сербского правительства посетил минский храм в честь Всех Святых, уникальный памятник архитектуры и одновременно один из центров православия. Здесь сербским друзьям подарок – икона, которая будет украшать храм Святого Саввы в Белграде.