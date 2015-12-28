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Работу органов местного управления и самоуправления обсуждали 28 декабря в Совете Республики

28 декабря 2015 10:37
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Новости Беларуси. Работу органов местного управления и самоуправления сегодня, 28 декабря, обсуждали в Совете Республики. В частности, речь шла о привлечении инвестиций и социально-экономическом развитии подведомственных территорий. Для того чтобы белорусские предприятия и организации работали эффективнее, на местах необходимо создавать определенные условия и решать возникающие трудности. Возможно, в отдельные законы или нормы стоит внести дополнения или поправки.

На заседании Совета были озвучены, например, предложения о том, чтобы централизовать определенные функции холдингов или упростить процедуру аренды помещений для фирменных магазинов белорусских производителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

# Местная власть # Михаил Мясникович

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