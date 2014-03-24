24 марта треть Крыма оказалась обесточена

Новости Крыма. Треть Крыма 24 марта оказалась обесточена. Проблемы были отмечены в Керчи, Ялте, Алуште, Феодосии, а также некоторых районах Симферополя, Евпатории и Бахчисарая.

По словам специалистов, поставки электроэнергии из Украины на полуостров уменьшились вдвое вечером 23 марта. Представители компании «Укрэнерго» заявили, что причиной этому послужил ремонт двух из четырёх ЛЭП, питающих Крым.

Чтобы обеспечить больницы, насосные станции для стабильного водоснабжения, были запущены мобильные дизельгенераторные установки. Свет в обесточенных районах появился только спустя несколько часов. Ряд экспертов убеждён, что не обошлось без политической подоплёки. По их мнению, таким образом Киев пытается оказывать давление на Крым.

При этом российская сторона уже подтвердила возможность присоединения полуострова к объединённой энергосистеме России, а также строительство там собственной станции.

Тем временем, насущные проблемы в Украине обсуждали 24 марта лидеры западных стран в присутствии главы МИД России в Гааге, а также представители МВФ с новыми властями в Киеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.