В Минске 11 февраля планируется встреча по Украине с участием Порошенко, Олланда, Меркель и Путина

Новости России. В Минске 11 февраля планируется встреча в «нормандском формате» по Украине. С просьбой об организации помощи в ее проведении к Александру Лукашенко обратился 8 февраля Владимир Путин.

На встрече в Сочи президент России проинформировал белорусского лидера о том, как завершился недавний разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа. Это и есть в так называемый «нормандский формат».

Владимир Путин поблагодарил Александра Лукашенко за действия по урегулированию кризиса в Украине. Стороны также обсудили вопросы развития интеграционных процессов, в том числе в рамках Союзного государства и ЕАЭС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Хотел бы вас проинформировать о том, что только что закончил разговор с коллегами из Киева, Берлина и Парижа в так называемом «нормандском формате». Мы договорились о том, что постараемся организовать встречу в таком же формате между главами государств и Правительств в Минске. Будем ориентироваться на среду. Если к этому времени удастся согласовать ряд позиций, которые мы в последнее время интенсивно обсуждали. И просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы делали это до сих пор, любезно предоставив минскую площадку для встреч на экспертном уровне.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Что касается Украины, вы знаете, что были ваши поручения с президентом Украины организовать работу контактной группы в Минске. Я делал все, как вы просили это сделать, претензий к нам не было. Я в курсе дела, Петр Порошенко мне позвонил несколько минут тому назад, рассказал тоже об этом. Он знает, что мы с вами будем встречаться. Поэтому я заверяю вас, что ради того, чтобы было спокойно в нашем с вами общем доме, все-таки это не чужие нам люди в Донецке, Донбассе, в среду вечером, как вы предлагали, мы организуем все, приезжайте, будем рады вас встретить. И будет о чем еще поговорить.

Владимир Путин:

Спасибо большое. Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете по урегулированию кризиса на Украине.

На минские переговоры лидеров «нормандской четверки» - Порошенко, Олланда, Меркель и Путина — возлагаются большие надежды. Возможно, именно во время этой встречи будут приняты результативные решения, которые приведут к немедленному и безусловному прекращению огня, что, собственно, и прописано в «минском меморандуме».

За несколько минут до встречи с Владимиром Путиным Президент Беларуси провел телефонный разговор с Президентом Украины. Пётр Порошенко обратился к Александру Лукашенко с просьбой помочь в организации встречи «нормандской четверки» в Минске.

Минск был и остается важной переговорной площадкой для разрешения украинского кризиса. В этом мнении сходятся эксперты, активно обсуждающие предстоящий саммит в «нормандском формате». К его проведению активно готовятся как соответствующие ведомства, так и специалисты, ожидающие от Минской встречи решения главного вопроса — гарантий прекращения боевых действий.

А в столице Германии Берлине 9 февраля прошла подготовительная встреча «нормандской четверки». Заместители глав МИД Франции, Германии, России и Украины провели консультации. Говорили о возможных путях решения конфликта на Донбассе. А уже 10 февраля их работу продолжит контактная группа. Планируется, что она снова соберется в Минске.

Цель - подготовить условия и наполнение встречи на высшем уровне в «нормандском формате», которая состоится 11 февраля. На этих переговорах возможен решающий прорыв в урегулировании военного конфликта на Донбассе. Такое мнение высказал по прибытии на встречу глав МИД ЕС еврокомиссар Йоханнес Хан.

Андрей Русакович, руководитель Центра внешней политики и безопасности, кандидат исторических наук, доцент кафедры международных отношений БГУ:

Минск сохранил очень устойчивые отношения и с Украиной, и с Россией, и, традиционно, со странами ЕС. Мирные инициативы Беларуси были восприняты положительно всеми сторонами (конфликтующими и обсуждающими ситуацию на Донбасе). В силу этих причин Минск бы и остается важной переговорной площадкой.

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Во время прошедшей 10 февраля в Минске заседания участники Контактной группы согласовали схему отвода тяжелого вооружения, договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник. Представитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил журналистам, что он и представитель ЛНР Владислав Дейнего передали другим участникам переговоров проект протокола по урегулированию ситуации на востоке Украины. Протокол предусматривает комплекс мер военного и политического урегулирования на востоке Украины. В свою очередь представитель ЛНР Владислав Дейнего отметил, что установление мира на юго-востоке Украины невозможно без политического урегулирования ситуации. "Поэтому основой этого проекта является комплекс мер военного и политического характера, которые могут дать шанс на получение результата", - добавил он.