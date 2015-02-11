Российские СМИ: контактная группа на переговорах в Минске 10 февраля договорилась о режиме прекращения огня

Во время проходящего в настоящий момент в Минске заседания участники Контактной группы согласовали схему отвода тяжелого вооружения, договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил информированный источник.



"На переговорах в Минске согласована схема отвода тяжелого вооружения, стороны также договорились о режиме прекращения огня и контроле за его выполнением", - сообщил он.



Также участники контактной группы обсуждают государственное устройство Донбасса и проведение местных выборов.



В переговорах контактной группы от украинской стороны принимают участие специальный представитель по гуманитарным вопросам, лидер общественной организации "Украинский выбор" Виктор Медведчук и экс-президент Украины Леонид Кучма. Юго-восток представляют полномочные представители ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Владислав Дейнего. В переговорах принимают участие также спецпредставитель председателя ОБСЕ Хайди Тальявини и посол РФ в Киеве Михаил Зурабов, выступающий посредником на переговорах группы.

Представитель самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин заявил журналистам, что он и представитель ЛНР Владислав Дейнего передали другим участникам переговоров проект протокола по урегулированию ситуации на востоке Украины. Протокол предусматривает комплекс мер военного и политического урегулирования на востоке Украины. В свою очередь представитель ЛНР Владислав Дейнего отметил, что установление мира на юго-востоке Украины невозможно без политического урегулирования ситуации. "Поэтому основой этого проекта является комплекс мер военного и политического характера, которые могут дать шанс на получение результата", - добавил он.

Президент Франции Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель приняли решение отправиться в Минск для участия в переговорах. Об этом сообщил Елисейский дворец. В заявлении подчеркивается, что оба политика "намерены приложить все усилия", чтобы добиться успеха.



Президент Украины Петр Порошенко также подтвердил свое присутствие на встрече в Минске. В ночь на 11 февраля он посетил обстрелянный вчера Краматорск. После осмотра повреждений и посещения пострадавших он заявил, что отправится в Минск, чтобы без каких-либо условий прекратить огонь.

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Как СТВ сообщал ранее, Минск в эти дни находится в центре большой политики. 11 февраля в Минск должны приехать главы государств Германии, Франции, России и Украины. «Нормандская четверка» намерена обсудить пути решения украинского кризиса. 10 февраля в Минске встречаются представители контактной группы по Украине. Там же находится и наша съемочная группа. На прямой связи со студией моя коллега Наталья Бреус. Наталья, здравствуйте! Ждем от вас последних подробностей.

Наталья Бреус, СТВ:

Еще с утра в МИД Беларуси подтвердили информацию о том, что встреча контактной группы состоится, но до последнего момента не было известно, где и во сколько она пройдет, кто примет участие. Сейчас мы находимся возле Дипсервис Холла, именно здесь переговорщики уже встречались, на этот раз встреча намечена также в этом здании.

Переговоры пройдут в закрытом формате. Насколько нам известно, мои коллеги, которые работают в аэропорту, подтвердили, что на переговоры уже прибыли Михаил Зурабов, посол России в Украине, Леонид Кучма, который представляет Украину на этих переговорах и представитель ОБСЕ Хайди Тальявини.

Все рассчитывают, что будет обсуждаться документ, который поможет в итоге урегулировать ситуацию на юго-востоке Украины. Конечно, в основе все равно будут минские договоренности, потому что дальше, чем в Минске, стороны этого конфликта не продвинулись. Если эти переговоры и все предыдущие помогли спасти хоть одну жизнь, хоть один военнопленный вернулся обратно в семью, это уже, конечно, большой плюс. Но все-таки на то, что удастся найти дипломатический выход из ситуации, рассчитывают не только все участники этого процесса, но и журналисты, которые уже не в первый раз освещают встречу и переговоры контактной группы. Давайте послушаем их мнения.

Дмитрий Шинкарук, журналист информационного агентства «Украинские национальные новости»:

Все видели и в Мюнхене — очень много европейский и мировых лидеров, которые говорили то, что надо решать дипломатическим путем, мирным путем, поэтому все-таки есть надежда, что когда стороны смогут найти точки соприкосновения и решить это все без силы. Мы сейчас видим, что творится на Донбассе — пошла очень сильная эскалация, идут обстрелы, поэтому надо договариваться.

Кетеван Боджуга, журналист телекомпании «Имеди» (Грузия):

Хочется надеяться, что какой-нибудь результат будет. Или сегодня, или завтра, когда лидеры соберутся в Минске, потому что то, что происходит сейчас в Украине, нужно как-нибудь разрешать. Хорошо, если это будет мирным путем.

Станислав Натанзон, журналист телеканала «Россия 24»:

Я думаю, что очень всем повезло, что есть такая точка на карте, как Минск, где вполне комфортно могут себя чувствовать как представители официального Киева, так и представители самопровозглашенных республик. Это на самом деле довольно уникальная позиция Беларуси, которая, мне кажется, обеспечена тем, что Александр Лукашенко очень взвешенную позицию занял.

Наталья Бреус, СТВ:

Я напомню, что последний раз контактная группа встречалась в Минске 31 января, правда, безрезультатно. Ни к каким итогам стороны не пришли. Впервые Минск стал площадкой для переговоров по Украине еще летом. Об этом главу белорусского государства попросил коллега Порошенко, впрочем с такой просьбой он обратился в телефонном разговоре к президенту Беларуси и несколько дней назад.

Напомню, что в конце августа в Минске прошли переговоры в формате «ЕС – Таможенная тройка – Украина». Пожалуй, самые результативные переговоры прошли 5 сентября в Минске. По итогам контактной группы был подписан протокол о прекращении огня. Это был ключевой пункт документа, договорились также об отводе войск от жилых кварталов и обмен пленными «всех на всех». Но эти договоренности не остановили полностью боевые действия, но тем не менее легка погасили этот конфликт. В последние недели на Донбассе остается напряженной, идет эскалация конфликта, гибнут люди. Все эти встречи контактной группы в декабре, январе ничем в итоге не заканчивались, наверное, поэтому более активно стали вести переговоры мировые лидеры, чтобы хоть как-то выйти из кризиса, который сейчас есть на Украине. Пока лучшей площадки, чем Минск, не было найдено. Это всегда возможность в спокойной обстановке поговорить, обсудить возможные решения. Леонид Кучма, экс-президент Украины, уже говорил о том, что «белорусская земля способствует миру и согласию» — это были его слова. Буквально в воскресенье Владимир Путин поблагодарил белорусского президента за то, что есть эта возможность спокойно встречаться и разговаривать. Вот момент этого разговора.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Я просил бы вас помочь нам провести эту встречу так, как вы делали это до сих пор, любезно предоставив минскую площадку для встреч на экспертном уровне.

Хочу вас поблагодарить за то, что вы делаете по урегулированию кризиса на Украине.

Наталья Бреус, СТВ:

От того, насколько сторонам удастся найти сегодня общий язык, будет зависеть завтрашние переговоры на высшем уровне в «нормандском формате». К ним все готово в Минске. «Нормандским формат» на языке дипломатии называются переговоры по мирному урегулированию конфликта на Донбассе, в которых принимают участие Россия, Украина, Германия и Франция. Просто впервые представители этих государств приступили к обсуждению вопроса в июне 2014 года в Нормандии на торжествах, посвященных 70-летию высадки союзнических войск. Отсюда такое название.

В таком формате виделись, конечно, в Милане в октябре. Но ни во Франции, ни в Италии к разрешению кризиса не подошли.

Ожидается, что завтра лидеры стран соберутся в белорусской столице.

Пока не подтверждается, но, возможно, сегодня произойдет встреча помощников глав государств «нормандской четверки». Могу сказать, что на минский саммит «нормандской четверки» возлагают большие надежды. Все-таки когда готовится встреча лидеров таких государств, как Украина, Россия, Германия, Франция, то, конечно, есть надежда, что они найдут выход из сложившейся ситуации в Украине.

Есть данные, что будет подготовлен новый мирный план. Его детали не раскрываются.