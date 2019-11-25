Министр иностранных дел Финляндии: «Мы хотели бы наращивать сотрудничество с Беларусью»
Новости Беларуси. Беларусь заинтересована в выстраивании взаимоуважительного и добрососедского диалога с Европейским союзом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом 25 ноября заявил Президент Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел Швеции и Финляндии.
Александр Лукашенко на встрече с главами МИД Швеции и Финляндии: «В Беларуси очень много общего с вашими государствами»
Опыт ЕС интересен нашей стране по многим позициям. Так, глава государства пригласил шведские и финские компании к реализации в Беларуси проектов в области транспорта и логистики. Немало общих интересов в сферах возобновляемой энергетики, охраны окружающей среды, энергоэффективности.
В отношениях двух стран были и непростые периоды, но они в прошлом. А потому сегодняшняя встреча должна придать новый импульс развитию сотрудничества Беларуси со всей Северной Европой. Зарубежные гости поблагодарили Александра Лукашенко за теплый прием. А уже позже, общаясь с журналистами, отметили, что это был очень честный и открытый разговор.
Анн Линде, министр иностранных дел Швеции:
Мы надеемся и дальше развивать конструктивные отношения с Беларусью, тем более что мы действительно ценим ту роль, которую страна сыграла в урегулировании ситуации в Украине. Мы хотели бы подчеркнуть, что мы пришли к единой точке зрения, что каждое государство имеет право делать свой собственный выбор, к какому союзу присоединяться или не присоединяться и какую политику безопасности выбрать для себя. И в этом наши мнения оказались едины.
Пекка Хаависто, министр иностранных дел Финляндии:
В целом мы хотели бы наращивать сотрудничество с Беларусью. Мы уже активно сотрудничаем в таких областях, как лесное хозяйство, защита окружающей среды и контакты между нашими народами. Мы надеемся на дальнейшее улучшение этих отношений.
На встрече также обсуждалось упрощение визового режима. В случае его подписания стоимость шенгена для белорусов снизится до 35 евро. Но пока согласованы не все процедуры.